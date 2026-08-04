Sanofi a franchi une étape stratégique sur le marché européen de la santé pédiatrique. Le groupe a annoncé l'obtention d'une extension d'indication par la Commission européenne pour son vaccin MenQuadfi, permettant son administration aux nourrissons dès l'âge de six semaines. Jusqu'à présent, ce traitement immunisant contre les infections invasives à méningocoques (groupes A, C, W et Y) n'était autorisé dans l'Union européenne qu'à partir de l'âge de 12 mois.
Cette décision fait suite à l'avis favorable rendu en juin par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments.
Pour le groupe pharmaceutique français, cette décision réglementaire consolide la position de MenQuadfi face à la concurrence sur le segment dynamique des vaccins méningococciques tétravalents. En s'adressant désormais à la tranche d'âge des 6 semaines à 12 mois, Sanofi maximise le potentiel commercial de sa franchise Vaccins, tout en répondant aux recommandations de santé publique visant à accroître la couverture vaccinale précoce face aux sérogroupes C, W et Y très présents en Europe.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.