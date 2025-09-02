Sanofi en hausse, Deutsche Bank passe à l'achat

L'action Sanofi évolue en légère hausse mardi matin à la Bourse de Paris dans le sillage d'un changement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qui se disent optimistes sur le potentiel de l'amlitelimab, le nouveau traitement de la dermatite atopique mis au point par le laboratoire.



Vers 10h45, le titre gagne 0,9%, après avoir pris jusqu'à 1,2% en début de séance. L'indice CAC 40 avance pour sa part de 0,2%.



En l'absence de véritable dynamique favorable au niveau de la découverte de médicaments, Sanofi reste fortement tributaire de son médicament vedette Dupixent, qui représente près de la moitié de ses revenus pharmaceutiques, mais dont le brevet doit expirer en 2031, rappelle l'analyste.



Cette épée de Damoclès pèse sur la valorisation boursière du groupe biopharmaceutique, relève l'intermédiaire, ce qui explique selon lui en partie que le titre se traite sur des multiples de valorisation assez bas (11 fois les bénéfices).



L'espoir repose désormais sur les résultats de phase 3 d'amlitelimab, son traitement expérimental de la dermatite atopique, un produit qui vise un marché relativement proche de celui de Dupixent - représentant plus de 70% de ses ventes actuelles - et qui pourrait donc amené à prendre le relais du 'blockbuster' actuel de Sanofi, ajoute-t-il.



Dans ce contexte de défiance des investisseurs, l'action paraît sous-valorisée par rapport au risque encouru, estime Deutsche Bank, qui relève en conséquence sa recommandation en établissant un nouvel objectif de cours de 110 euros, faisant ressortir un potentiel haussier de 22%.