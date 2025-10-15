Sanofi annonce l'ouverture, à Montpellier, d'un Centre d'Excellence Translationnel dédié aux maladies auto-immunes et inflammatoires, en partenariat avec l'Institut Hospitalo-Universitaire Immun4Cure, le CHU de Montpellier, l'INSERM et l'Université de Montpellier.
Ce centre, premier du genre au niveau mondial, vise à rapprocher recherche fondamentale, essais cliniques et implication précoce des patients pour accélérer le développement de nouveaux traitements.
Houman Ashrafian, vice-président exécutif en charge de la R&D, souligne que cette initiative 'constitue un levier stratégique pour transformer la recherche en immunologie'. Les travaux porteront notamment sur l'arthrite rhumatoïde et le lupus, avec un objectif de premières études cliniques d'ici fin 2026.
Mobilisant plusieurs dizaines de chercheurs, le centre s'appuie sur les capacités de Sanofi en intelligence artificielle, données cliniques et sciences décisionnelles pour concevoir des thérapies plus ciblées.
Ce partenariat public-privé renforce la stratégie d'innovation de Sanofi et confirme le rôle moteur de la France dans la recherche mondiale en immunologie.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
