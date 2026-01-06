Sanofi investit dans 30 millions de dollars dans Enable Injections
Enable Injections indique que Sanofi investit 30 millions de dollars pour accélérer le développement de sa production, renforcer ses capacités de chaîne d'approvisionnement et stimuler sa croissance commerciale.
Ce financement renforcera encore la capacité d'Enable à répondre à la demande croissante pour le système enFuse, conçu pour administrer de façon sous-cutanée des médicaments à grand volume en commençant par un clic, avec une petite aiguille cachée et rétractable.
L'injecteur sur le corps (OBI) mains libres d'Enable faisait partie de 2 études sur le Sarclisa de Sanofi dans le myélome multiple (IRAKLIA et IZALCO), toutes deux présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) en juin 2025.
L'OBI est un injecteur automatisé conçu pour administrer par voie sous-cutanée la formulation sous-cutanée sans hyaluronidase de Sarclisa. Son utilisation pour Sarclisa est actuellement en cours d'examen par les autorités de régulation.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
