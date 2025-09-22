Sanofi : le CHMP a émis un avis positif pour l'autorisation du Dupixent dans l'UE

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif, recommandant l'autorisation du Dupixent (dupilumab) dans l'UE pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) chez les adultes et les adolescents.



Cette recommandation concerne les personnes âgées de 12 ans et plus présentant une maladie modérée à sévère, ayant une réponse insuffisante aux antihistaminiques H1 (H1AH) et n'ayant jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline E (IgE). Une décision finale est attendue dans les mois à venir.



L'avis positif du CHMP est étayé par les données de deux études du programme de phase 3 LIBERTY-CUPID (NCT04180488 ; Étude A et Étude C), qui ont toutes deux montré que le Dupixent réduisait de manière significative les démangeaisons et l'urticaire à 24 semaines par rapport au placebo.



Une troisième étude du programme LIBERTY-CUPID, l'Étude B, menée sur une population différente de patients atteints d'UCS, a fourni des données supplémentaires sur la sécurité d'emploi.



Le Dupixent est approuvé pour l'UCS chez certains adultes et adolescents dans plusieurs pays, dont le Japon et les États-Unis.