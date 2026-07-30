Sanofi lourdement sanctionné malgré de bons résultats et un objectif relevé

Sanofi signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 (-7,52%, à 73,87 euros), malgré une solide performance financière au deuxième trimestre et le relèvement de certains objectifs annuels.

Sur la période d'avril à juin, le laboratoire pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires progresser de 17,8% à changes constants, ou de 16% à données publiées, pour atteindre 11,597 milliards d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes sont en hausse de 15,7%, toujours à changes équivalents, pour un total de 22,106 milliards d'euros.



En ce qui concerne la dynamique commerciale, elle a été portée par l'envolée des ventes du Dupixent (+37,6%, à 5,2 milliards d'euros), franchissant pour la première fois la barre des 5 milliards d'euros sur un seul trimestre. Le groupe a également pu compter sur les nouveaux lancements dans la Pharma (Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa) dont les ventes ont bondi de 48,3%, à 1,3 milliard d'euros. En revanche, le pôle Vaccins a vu les siennes s'affaisser de 4,7%, à 1,1 milliard d'euros, pénalisées par un effet de base défavorable sur les vaccins antigrippaux.

Parallèlement, le résultat opérationnel des activités a grimpé de 35,8%, à changes constants, pour s'établir à 3,291 milliards d'euros au deuxième trimestre. Enfin, le résultat net des activités a bondi de 28,9%, à 2,501 milliards d'euros.



Sanofi a profité de cette publication pour relever certains objectifs financiers. Le groupe table désormais sur un taux de croissance d'environ 10% pour son chiffre d'affaires, à changes constants, contre "dans le haut d'une fourchette à un chiffre précédemment".



Les analystes plutôt optimistes



Pour Jefferies, les ventes du deuxième trimestre ont dépassé les attentes de 8%, grâce au Dupixent (+16% par rapport au consensus). Les analystes saluent également l'objectif de ventes pour Dupixent fixé à 25 milliards d'euros pour 2030, alors que celui des vaccins a été abaissé d'un milliard d'euros, à 9 milliards. La recommandation reste à acheter, avec une cible de 100 euros.



Chez Oddo BHF, les analystes évoquent une forte croissance des ventes et des résultats, même hors éléments exceptionnels. Ils ont toutefois effectué une mise en garde pour le second semestre. La période de juillet à décembre sera confrontée à une base de comparaison plus difficile et ne bénéficiera plus des versements de Regeneron au titre de la R&D. Le consensus s'affiche légèrement en dessous des nouveaux objectifs, ce qui explique probablement la baisse du titre ce jeudi.