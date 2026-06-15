Sanofi obtient une approbation accélérée dans le diabète
Sanofi annonce que la FDA américaine a accordé une approbation accélérée à Tzield (teplizumab-mzwv) afin de ralentir le déclin de la production endogène (propre) d'insuline chez les enfants âgés de 8 à 17 ans récemment diagnostiqués avec un DT1 (diabète de type 1) au stade 3. Tzield n'est pas efficace en tant que thérapie modificatrice de la maladie dans les états de dysglycémie non auto-immune.
Cette indication est accordée dans le cadre d'une approbation accélérée, sur la base de données démontrant une réduction du déclin du C-peptide. Le maintien de l'approbation pour cette indication pourra être conditionné à la vérification et à la démonstration du bénéfice clinique dans une ou plusieurs études confirmatoires.
L'approbation s'appuie sur les données de l'étude de phase 3 PROTECT, qui évalue la fonction des cellules bêta à travers un ralentissement significatif de la diminution des taux moyens de C-peptide à la fin de l'essai, par rapport au placebo, ainsi que sur les données d'un programme de développement clinique plus large ayant inclus plus de 900 patients traités par Tzield.
"Tzield offrira désormais une nouvelle voie dans le paradigme de traitement du DT1 au stade 3, une voie qui, nous l'espérons, permettra aux professionnels de santé aux États-Unis d'adopter une approche plus proactive pour contrecarrer l'attaque auto-immune sous-jacente contre les cellules bêta productrices d'insuline", commente Christopher Corsico, responsable mondial du développement chez Sanofi.
Les médicaments bénéficiant d'une approbation accélérée sont destinés à traiter des affections graves répondant à un besoin médical non satisfait, sur la base d'un critère de substitution raisonnablement susceptible de prédire un bénéfice clinique. Dans ce cadre, l'étude confirmatoire de phase 3 BETA-PRESERVE a été initiée et est actuellement en cours de recrutement.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.