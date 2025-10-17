Sanofi obtient une opinion positive du CHMP pour le Wayrilz

Sanofi a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable recommandant l'approbation de Wayrilz comme nouveau traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI) chez les patients adultes réfractaires à d'autres traitements.



La TPI est une maladie caractérisée par un dérèglement immunitaire entraînant une faible numération plaquettaire à l'origine de divers symptômes hémorragiques et d'un risque de thromboembolie.



Au-delà des ecchymoses et des saignements, susceptibles d'inclure des épisodes potentiellement mortels comme une hémorragie intracrânienne, les personnes vivant avec une TPI peuvent également présenter une diminution de leur qualité de vie, notamment une fatigue physique et des troubles cognitifs.



L'avis favorable du CHMP repose sur les résultats d'une étude de phase 3 ayant montré un impact positif durable sur la numération plaquettaire, les saignements et d'autres symptômes.



Dans un communiqué, Sanofi indique que la décision finale de l'Union européenne est attendue dans les mois à venir.



Grâce à sa modulation multi-immunitaire, qui permet de traiter le dérèglement du système immunitaire, Wayrilz est également en cours d'étude pour diverses maladies rares, comme l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds (wAHAI), la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD) et la drépanocytose (SCD).