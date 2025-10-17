Sanofi a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable recommandant l'approbation de Wayrilz comme nouveau traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI) chez les patients adultes réfractaires à d'autres traitements.
La TPI est une maladie caractérisée par un dérèglement immunitaire entraînant une faible numération plaquettaire à l'origine de divers symptômes hémorragiques et d'un risque de thromboembolie.
Au-delà des ecchymoses et des saignements, susceptibles d'inclure des épisodes potentiellement mortels comme une hémorragie intracrânienne, les personnes vivant avec une TPI peuvent également présenter une diminution de leur qualité de vie, notamment une fatigue physique et des troubles cognitifs.
L'avis favorable du CHMP repose sur les résultats d'une étude de phase 3 ayant montré un impact positif durable sur la numération plaquettaire, les saignements et d'autres symptômes.
Dans un communiqué, Sanofi indique que la décision finale de l'Union européenne est attendue dans les mois à venir.
Grâce à sa modulation multi-immunitaire, qui permet de traiter le dérèglement du système immunitaire, Wayrilz est également en cours d'étude pour diverses maladies rares, comme l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds (wAHAI), la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD) et la drépanocytose (SCD).
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
