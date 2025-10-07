Novavax annonce avoir finalisé le transfert à Sanofi de l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre la COVID-19, Nuvaxovid, dans l'Union européenne. Cette étape, qui confère à Sanofi la pleine responsabilité des activités commerciales et réglementaires dans la région, déclenche un paiement d'étape de 25 MUSD à Novavax.
L'accord de collaboration et de licence entre les deux sociétés prévoit d'autres paiements potentiels, dont 25 MUSD pour un transfert d'autorisation similaire aux États-Unis et 75 MUSD pour le transfert de la technologie de production.
Novavax pourrait également recevoir jusqu'à 350 MUSD de paiements additionnels liés à des vaccins combinés et des redevances sur les ventes futures.
Selon le directeur général John C. Jacobs, cette opération 'renforce la stratégie de croissance de l'entreprise et l'accès mondial à notre vaccin protéique non à ARN messager'.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
