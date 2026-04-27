Sanofi place pour 2,3 MdsEUR d'obligations

Sanofi annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire en 3 tranches à taux fixe pour un montant de 2,3 MdsEUR, un produit net qui sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Cette émission se compose d'une tranche de 1 000 MEUR, échéance mai 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,000%, ainsi que de 2 tranches de 650 MEUR chacune, échéance mai 2033 et mai 2037, portant intérêt aux taux annuels de 3,375% et 3,750% respectivement.



Citigroup, HSBC et JP Morgan ont agi en tant que coordinateurs globaux (Global Coordinators). Ils ont également agi en tant que chef de file de l'opération aux côtés de Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et Unicredit.