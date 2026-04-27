Sanofi annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire en 3 tranches à taux fixe pour un montant de 2,3 MdsEUR, un produit net qui sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
Cette émission se compose d'une tranche de 1 000 MEUR, échéance mai 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,000%, ainsi que de 2 tranches de 650 MEUR chacune, échéance mai 2033 et mai 2037, portant intérêt aux taux annuels de 3,375% et 3,750% respectivement.
Citigroup, HSBC et JP Morgan ont agi en tant que coordinateurs globaux (Global Coordinators). Ils ont également agi en tant que chef de file de l'opération aux côtés de Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et Unicredit.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.