Sanofi annonce avoir placé une émission obligataire en 5 tranches pour un montant de 3 milliards de dollars, dont 3 tranches à des échéances de novembre 2027, novembre 2028 et novembre 2032, portant intérêt à des taux fixes de 3,75%, 3,80% et 4,20% respectivement.
Les 2 autres tranches, à échéance novembre 2027 et novembre 2028, porteront intérêt aux taux variables de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) capitalisé + 0,46% et de SOFR capitalisé + 0,54%, respectivement.
Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d'émission obligataire publique enregistré auprès de la SEC des Etats-Unis le 4 avril 2024. Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
