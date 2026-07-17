Sanofi renforce son alliance avec Aqemia dans la recherche
Aqemia, société d'invention de médicaments combinant l'IA générative et la physique quantique pour concevoir des médicaments à petites molécules, annonce l'expansion de sa collaboration de recherche pluriannuelle avec Sanofi, annoncée pour la première fois en décembre 2023.
Cette collaboration rend Aqemia éligible à recevoir jusqu'à 140 MUSD en paiements initiaux et paiements d'étape pour l'ensemble des programmes. Elle couvre l'ensemble du processus de découverte de médicaments, de l'identification des premiers composés prometteurs à la sélection d'un candidat au développement.
Aqemia s'appuie sur Qemi, sa plateforme propriétaire d'IA générative basée sur la physique, pour concevoir de nouvelles molécules répondant aux cibles thérapeutiques de prédilection de Sanofi, en étroite collaboration avec les équipes scientifiques du laboratoire pharmaceutique français.
La collaboration se déroule désormais sur plusieurs continents, entre des chercheurs d'Aqemia à Paris et à Londres, et des chercheurs de Sanofi à Boston, Francfort et Paris. La plateforme d'Aqemia a été mise en oeuvre sur les cibles d'intérêt de Sanofi, y compris dans le cadre de projets complexes et stratégiques.
Sanofi va désormais plus loin en proposant une nouvelle cible thérapeutique, en élargissant le périmètre de la collaboration et en déclenchant un paiement d'étape important. Cette décision reflète la confiance que les deux équipes accordent à la plateforme Qemi pour répondre à un éventail croissant de projets de recherche.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.