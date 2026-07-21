Le géant pharmaceutique français annonce une réorganisation majeure de sa gouvernance à compter du 1er septembre 2026. En resserrant son comité exécutif, Sanofi entend rationaliser son pilotage et renforcer ses capacités de fusions-acquisitions.
Parmi les évolutions clés de cet organigramme, le périmètre du directeur financier, François Roger, est significativement élargi. Il intègre désormais les Business Operations ainsi que le Global Partnering & Business Development, afin d'adopter une approche unifiée en matière de fusions-acquisitions.
Dans la division R&D et Vaccins, Paulo Fontoura prend la responsabilité globale de la R&D, tandis que Thomas Triomphe (Responsable Vaccins) élargit son rôle en prenant la supervision des activités stratégiques du Groupe en Chine.
Enfin, Olivier Charmeil cède la Médecine Générale à Thomas Grenier pour devenir conseiller de la directrice générale, Belén Garijo. De son côté, Roy Papatheodorou (directeur juridique) quitte le groupe après quatre ans et est remplacé par Jamie Haney.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.