Les analystes estiment que la chute du titre de la veille, malgré des résultats supérieurs aux attentes et le relèvement de certains objectifs financiers, est due à l'inquiétude des investisseurs vis-à-vis d'une dépendance au Dupixent. Sanofi table désormais sur des ventes de 25 milliards d'euros pour son "blockbuster" en 2030, contre 22 milliards d'euros auparavant. Le Dupixent a représenté à lui seul 44,44% des ventes du laboratoire au deuxième trimestre (5,154 milliards d'euros). Le problème pour ce produit est qu'il va perdre son premier brevet en 2031, dans un contexte où le pipeline se dégarnit avec les arrêts de projets annoncés par la nouvelle directrice générale. Oddo BHF indique que la nécessité de renouveler le portefeuille de recherche se fait plus pressante, car les médicaments actuels ne seront pas suffisants pour contrer l'impact sur le résultat du groupe.
Les pistes de la direction
Le broker a assisté hier à une réunion en petit comité avec Belen Garijo, directrice générale, le directeur financier et le responsable des Vaccins. Selon le management, les options sont nombreuses. Elles vont des acquisitions ciblées aux opérations de plus grande envergure, principalement dans les domaines stratégiques clés (immunologie, maladies rares et vaccins), bien que d'autres secteurs soient également à l'étude.
Oddo BHF souligne que Sanofi s'intéresse à des actifs à un stade précoce de développement, mais aussi à des actifs déjà commercialisés afin d'influer sur le chiffre d'affaires du groupe à court terme (et diluer le Dupixent). Pour les analystes, la stratégie devrait reposer sur une combinaison de ces deux approches.
La recommandation reste à surperformance avec un objectif de 103 euros, soit un potentiel de hausse de 42%.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.