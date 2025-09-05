UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours à 115 E suite au rapport sur l'Amlitelimab. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 34% du titre.
'Nous considérons la baisse de 9 % du cours de l'action suite aux données sur l'amlitelimab comme une réaction excessive' indique UBS.
Sanofi a présenté les résultats de son étude clinique de phase III sur l'amlitélimab, son nouveau traitement de la dermatite atopique.
Si le candidat-médicament a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés de l'essai, les performances sont cependant moins favorables que prévu pour cette molécule.
Publié le 05/09/2025 à 11:24
