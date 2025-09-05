UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 115 E suite au rapport sur l'Amlitelimab. 'Nous considérons la baisse de 9 % du cours de l'action suite aux données sur l'amlitelimab comme une réaction excessive' indique UBS.
Au cours actuel, e titre présente un PER 2025 d'environ 10 fois avec une rendement de près de 5%.
Publié le 05/09/2025 à 15:31
