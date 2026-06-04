Sanofi va démarrer un plan mondial d'actionnariat salarié
Sanofi fait part du lancement d'"Action 2026", son plan mondial d'actionnariat salarié, qui sera ouvert le 9 juin à plus de 75 000 salariés dans 52 pays, témoignant de la volonté renouvelée de son Conseil d'administration d'associer les salariés à la croissance et aux résultats de l'entreprise.
En 2025, plus de 31 000 collaborateurs de Sanofi, soit 44% des employés, ont choisi d'investir dans l'entreprise. Aujourd'hui, près de 90 000 salariés et anciens collaborateurs sont actionnaires du géant français de la santé et détiennent environ 2,93% de son capital.
Du 9 au 29 juin, les actions seront proposées au prix de souscription de 59,87 EUR. Par ailleurs, pour cinq actions souscrites, les salariés auront la possibilité de recevoir une action gratuite (dans la limite de quatre actions gratuites par employé).
Chaque salarié éligible pourra souscrire jusqu'à 1 500 actions Sanofi, dans la limite légale d'un montant maximum de souscription n'excédant pas 25% de sa rémunération brute annuelle, déduction faite des versements volontaires déjà effectués au titre des dispositifs d'épargne salariale en 2026.
L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devrait être achevé d'ici à la fin de juillet 2026. Le nombre d'actions offertes est limité à 9 816 701 et elles seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.