Sanofi a annoncé mercredi qu'il allait implanter le nouveau siège de ses activités françaises au coeur du quartier des affaires de La Défense, un projet qui devrait être achevé dans le courant du second semestre 2027.
Le groupe pharmaceutique français indique que les 2700 collaborateurs de Sanofi France vont s'installer dans un bâtiment affichant une surface de quelque 35.000 m2 répartis sur sept niveaux composés d'espaces de bureaux et de travail, de restaurants et d'un vaste auditorium.
Dans un communiqué, le laboratoire dit vouloir positionner le projet en tant que modèle en matière d'immobilier bas carbone, avec une performance environnementale devant se caractériser par une réduction de 45% des émissions de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie.
Dans le cadre de ce projet développé par le promoteur WO2 pour le compte du fonds d'investissement Icawood, Sanofi explique avoir fait le choix de s'entourer de plusieurs entreprises françaises intervenant notamment dans le gros oeuvre et la réhabilitation de façades, dont GCC, Goyer ou encore le cabinet d'architecture Ateliers 2/3/4/.
'En développant sa présence à Paris La Défense, Sanofi positionne résolument la France comme pilier stratégique de sa transformation mondiale pour les décennies à venir', souligne le groupe.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
