Sanofi va investir 300 millions d'euros en France pour accélérer sa stratégie dans l'IA

Sanofi a annoncé lundi qu'il prévoyait de consacrer 300 millions d'euros au développement de nouveaux équipements dédiés à l'intelligence artificielle (IA) en France, un montant qui viendra s'ajouter aux 700 millions d'euros de projets déjà prévus afin de moderniser son outil industriel dans l'Hexagone sur la période 2025-2026.



Le groupe pharmaceutique précise que ces investissements compléteront la somme de 2,5 milliards d'euros qu'il investit chaque année dans la recherche en France, ce qui fait de lui le premier investisseur privé en R&D du pays, tous secteurs confondus, depuis plusieurs années.



A l'occasion du premier sommet 'Choose France' consacré aux entreprises françaises, le laboratoire a confirmé la place essentielle qu'il accordait à la France dans sa stratégie industrielle, scientifique et numérique, avec près de 30% des effectifs mondiaux dédiés aux métiers du numérique actuellement basés en France.



Depuis l'épidémie de Covid, Sanofi estime avoir investi plus de 3,5 milliards d'euros que ce soit dans la mise en place de plateformes stratégiques de production de médicaments et vaccins, le groupe ayant ainsi débloqué près d'un milliard d'euros depuis 2022 afin de doter la France d'une capacité et chaîne de valeur stratégique de bout en bout sur l'ARN messager (ARNm).

