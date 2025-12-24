Sanofi fait part d'un accord pour l'acquisition de Dynavax Technologies, entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes, HEPLISAV B, et développe un candidat vaccin différencié contre le zona.
"Cette acquisition renforce la présence de Sanofi dans le domaine de la vaccination pour adultes en combinant l'expertise vaccinale de Dynavax avec la dimension internationale, les capacités en développement et la force de distribution de Sanofi", explique-t-il.
Actuellement commercialisé aux Etats-Unis, HEPLISAV B se différencie par son schéma posologique à seulement deux doses sur un mois, qui permet d'obtenir des taux élevés de séroprotection plus rapidement que les autres vaccins contre l'hépatite B.
L'acquisition permet aussi à Sanofi d'acquérir le candidat vaccin de Dynavax contre le zona, Z-1018, qui est actuellement en phase 1/2 de développement clinique, de même que d'autres projets de pipeline de vaccins.
Selon les termes de l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par action, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars.
Cette acquisition ne devrait pas affecter les perspectives financières de Sanofi pour 2025. Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles, elle devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
