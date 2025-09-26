Sanofi a annoncé vendredi qu'il allait étendre son programme d'économies qui permet aux patients diabétiques aux Etats-Unis d'acheter une ou plusieurs de ses insulines à un prix de 35 dollars pour un approvisionnement de 30 jours.

Le groupe pharmaceutique français indique que le programme 'Insulins Valyou Savings', qui était jusqu'ici destiné aux personnes non assurées atteintes de diabète pourront, disposant d'une ordonnance valable, sera désormais proposé à tous les américains, qu'ils soient couverts par une assurance-santé privée ou par Medicare, et ce quel que soit leur niveau de revenu.

Dans un communiqué, Sanofi reconnaît que cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a défendu l'importance de réduire les coûts des produits pharmaceutiques pour les patients américains.

L'offre, qui sera officiellement disponible aux Etats-Unis à partir du 1er janvier 2026, doit porter sur ses insulines Lantus, Insulin Glargine U-100, Toujeo, Admelog et Apidra.