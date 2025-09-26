Sanofi va plafonner à 35 dollars par mois le prix de ses insulines aux USA
Publié le 26/09/2025 à 15:56
Le groupe pharmaceutique français indique que le programme 'Insulins Valyou Savings', qui était jusqu'ici destiné aux personnes non assurées atteintes de diabète pourront, disposant d'une ordonnance valable, sera désormais proposé à tous les américains, qu'ils soient couverts par une assurance-santé privée ou par Medicare, et ce quel que soit leur niveau de revenu.
Dans un communiqué, Sanofi reconnaît que cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a défendu l'importance de réduire les coûts des produits pharmaceutiques pour les patients américains.
L'offre, qui sera officiellement disponible aux Etats-Unis à partir du 1er janvier 2026, doit porter sur ses insulines Lantus, Insulin Glargine U-100, Toujeo, Admelog et Apidra.