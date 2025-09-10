Sanofi va présenter ses avancées dans la sclérose en plaques











Sanofi annonce la présentation de 14 abstracts, dont 3 communications orales, à l'occasion du congrès ECTRIMS 2025 qui se tiendra à Barcelone du 24 au 26 septembre, permettant au laboratoire de renforcer son positionnement dans la sclérose en plaques (SEP). Les données couvriront ainsi l'innovation en biomarqueurs, le suivi des symptômes ainsi que l'efficacité et la sécurité de tolebrutinib et frexalimab.



De nouvelles analyses de phase 3 sur tolebrutinib seront présentées, notamment sur son impact dans la SEP secondaire progressive non rémittente et sur la progression indépendante des rechutes dans la SEP rémittente. Les résultats de l'extension de phase 2 de frexalimab confirment son potentiel comme traitement à forte efficacité, non déplétant.



Sanofi présentera aussi des données sur le fardeau clinique et économique de la SEP aux États-Unis, un nouvel indice SAW pour détecter précocement la progression insidieuse, ainsi que des biomarqueurs digitaux MSCopilot testés en conditions réelles.



Erik Wallström, directeur du développement neurologie et ophtalmologie, déclare que la stratégie globale de recherche 'vise à cibler les causes profondes de la progression de la SEP pour améliorer la qualité de vie des patients'.




















