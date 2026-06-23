Sanofi : Wayrilz approuvé au Japon pour traiter la thrombocytopénie immunitaire
Le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon a accordé une autorisation de mise sur le marché et de fabrication à Wayrilz (rilzabrutinib), un nouvel inhibiteur oral réversible de la tyrosine kinase de Bruton (iBTK), pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI) persistante ou chronique chez les patients qui ne répondent pas suffisamment à d'autres traitements ou chez qui la tolérabilité est considérée comme problématique.
Wayrilz peut contribuer à traiter les causes sous-jacentes de la maladie grâce à une modulation multi-immune ciblant des voies clés du système immunitaire.
L'approbation de l'UE de Wayrilz repose sur l'étude pivot de phase 3 LUNA 3, dans laquelle Wayrilz a répondu aux critères d'évaluation principaux et secondaires, montrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes et sur d'autres symptômes.
L'étude de phase 3 LUNA 3 a évalué l'efficacité et la sécurité d'emploi de Wayrilz comparativement au placebo chez des adultes (n = 202) atteints de TPI persistante ou chronique. Les patients ayant obtenu une réponse en termes de numération plaquettaire à 12 semaines pouvaient poursuivre la période en double insu de 24 semaines (64% des patients dans le groupe Wayrilz contre 32% dans le groupe placebo).
"Même avec les traitements existants, les personnes atteintes de thrombocytopénie immunitaire qui continuent à présenter des symptômes sont confrontées à un grand besoin non satisfait", explique Manuela Buxo, vice-présidente exécutive et directrice mondiale des soins spécialisés chez Sanofi. "Grâce à son mécanisme d'action différencié, Wayrilz facilite une modulation multi-immune pour traiter la physiopathologie sous-jacente de la TPI et offre un nouvel espoir aux patients qui n'ont pas répondu à un traitement antérieur. Cette étape clé souligne l'engagement de Sanofi à proposer des options de traitement innovantes aux patients atteints de maladies rares à travers le monde."
Les patients traités par Wayrilz ont rapporté une amélioration globale de 10,6 points dans le domaine de la qualité de vie globale, contre une augmentation de 2,3 points dans le groupe placebo, selon le questionnaire d'évaluation de la thrombocytopénie immunitaire par les patients (Immune Thrombocytopenia Patient Assessment Questionnaire), un outil clinique conçu pour évaluer les symptômes et les impacts de la TPI. Les résultats de cette analyse sont descriptifs et l'étude n'était pas conçue pour en démontrer la signification statistique.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.