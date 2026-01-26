Le collectionneur d'investissements dans de grandes entreprises européennes en perte de vitesse Daniel Kretinsky fait la une de la presse ce matin avec ses velléités de racheter le groupe Fnac Darty.

La société d'investissement Vesa du milliardaire tchèque contrôlait déjà entre un quart et un tiers du capital de Fnac Darty, devant le groupe allemand Ceconomy, second actionnaire du groupe.

Ceconomy est en train de passer sous pavillon chinois, ce qui est assurément la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Il n'en fallait pas moins à Daniel Kretinsky pour présenter son OPA sur Fnac présentée comme une riposte défensive face à cet assaut de JD.com.

Unanimement soutenu par le conseil d'administration de Fnac, l'offre valorise le groupe à 36 euros par action, c'est-à-dire une capitalisation boursière de 900 millions d'euros et une valeur d'entreprise qui, hors baux d'exploitation, évolue aux alentours de 1,7 milliard d'euros.

La transaction valorise donc Fnac Darty à un multiple d'environ sept fois son profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA. On soulignera que ce dernier a connu une érosion contrôlée mais néanmoins continue depuis 2017 et la fusion entre Fnac et Darty.

Les actionnaires avaient à l'époque placé beaucoup trop d'espoirs dans ce rapprochement qui consacrait la naissance d'un champion de la distribution dite ‘omnicanale’ - un concept qui, en pratique, n'a jamais véritablement pris nulle part.

Sujet à la concurrence très vive du commerce en ligne, tant sur l’électroménager que les produits culturels, le groupe est depuis engagé dans une course vers le bas structurelle qui compresse ses prix et ses marges.

Réputé pour son management de caserne prussienne - hérité de la culture Fnac - Fnac Darty est cependant resté une belle machine à cash. Ceci a permis au groupe d'assurer son désendettement, donc sa survie, mais pas de récompenser ses actionnaires avec des dividendes ou des rachats d'actions franchement substantiels.