Santander bien orienté après une publication trimestrielle rassurante
Santander gagne 2% vers 12,1 EUR à Madrid, dans le sillage de la publication de comptes du 2e trimestre 2026 marqués par un bénéfice conforme aux anticipations des analystes, ainsi que par des revenus d'intérêts nets et des commissions un peu meilleurs que prévu, selon KBW.
Le géant bancaire espagnol publie un bénéfice sous-jacent de 3,8 MdsEUR au titre du 2e trimestre, en hausse de 17% sur un an, grâce notamment à une amélioration de son ratio d'efficacité à 42,8%, soit 2,9 points de pourcentage de mieux qu'il y a un an.
Son chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 30,8 MdsEUR, avec une forte croissance des revenus d'intérêts nets (+7%) et des revenus nets de commissions (+9%), stimulée par un plus grand nombre de clients et une augmentation des volumes dans les différentes activités.
Santander souligne que les prêts et les fonds des clients ont augmenté respectivement de 9% et 11%, à taux de change constants, soutenus par une activité clientèle accrue et par l'intégration de TSB, dont l'acquisition a été finalisée le 30 avril.
Les coûts totaux ont diminué (-2% à taux de change constants, hors TSB), reflétant les gains d'efficacité de ONE Transformation, qui a continué à fournir un levier opérationnel structurel, soutenant la croissance des revenus tout en réduisant le coût du service.
Santander se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026, à savoir une croissance des revenus "à un chiffre moyen", une baisse des coûts, tous deux à taux de change constants, ainsi qu'un bénéfice plus élevé et un ratio CET1 compris entre 12,8% et 13%.
KBW reste à "surperformance"
"Le bénéfice avant la restructuration est globalement conforme au consensus, mais avec des revenus "coeur" meilleurs que prévu, ainsi que des dépenses opérationnelles et des provisions globalement alignées sur les attentes", souligne KBW dans une note de réaction à cette publication.
Le bureau d'études souligne également un ratio CET1 de 14% à fin juin, supérieur au consensus, qui était de l'ordre de 13,8%, grâce principalement à des actifs pondérés du risque plus faibles, ainsi qu'un coût du risque de 117 points de base, meilleur que celui qu'il anticipait.
"Ces résultats sont peut-être peu enthousiasmants, mais l'action a sous-performé de 2% le SX7E sur le dernier mois, et la transformation de Santander en potentiel gagnant par la taille dans le secteur bancaire européen semble en bonne voie", juge KBW, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 13,7 EUR.
Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2025, le groupe gère 1 095,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 076,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 7 124 agences dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.