Santander bien orienté après une publication trimestrielle rassurante

Santander gagne 2% vers 12,1 EUR à Madrid, dans le sillage de la publication de comptes du 2e trimestre 2026 marqués par un bénéfice conforme aux anticipations des analystes, ainsi que par des revenus d'intérêts nets et des commissions un peu meilleurs que prévu, selon KBW.

Le géant bancaire espagnol publie un bénéfice sous-jacent de 3,8 MdsEUR au titre du 2e trimestre, en hausse de 17% sur un an, grâce notamment à une amélioration de son ratio d'efficacité à 42,8%, soit 2,9 points de pourcentage de mieux qu'il y a un an.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 30,8 MdsEUR, avec une forte croissance des revenus d'intérêts nets (+7%) et des revenus nets de commissions (+9%), stimulée par un plus grand nombre de clients et une augmentation des volumes dans les différentes activités.



Santander souligne que les prêts et les fonds des clients ont augmenté respectivement de 9% et 11%, à taux de change constants, soutenus par une activité clientèle accrue et par l'intégration de TSB, dont l'acquisition a été finalisée le 30 avril.



Les coûts totaux ont diminué (-2% à taux de change constants, hors TSB), reflétant les gains d'efficacité de ONE Transformation, qui a continué à fournir un levier opérationnel structurel, soutenant la croissance des revenus tout en réduisant le coût du service.



Santander se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026, à savoir une croissance des revenus "à un chiffre moyen", une baisse des coûts, tous deux à taux de change constants, ainsi qu'un bénéfice plus élevé et un ratio CET1 compris entre 12,8% et 13%.



KBW reste à "surperformance"



"Le bénéfice avant la restructuration est globalement conforme au consensus, mais avec des revenus "coeur" meilleurs que prévu, ainsi que des dépenses opérationnelles et des provisions globalement alignées sur les attentes", souligne KBW dans une note de réaction à cette publication.



Le bureau d'études souligne également un ratio CET1 de 14% à fin juin, supérieur au consensus, qui était de l'ordre de 13,8%, grâce principalement à des actifs pondérés du risque plus faibles, ainsi qu'un coût du risque de 117 points de base, meilleur que celui qu'il anticipait.



"Ces résultats sont peut-être peu enthousiasmants, mais l'action a sous-performé de 2% le SX7E sur le dernier mois, et la transformation de Santander en potentiel gagnant par la taille dans le secteur bancaire européen semble en bonne voie", juge KBW, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 13,7 EUR.