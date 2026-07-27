Santander bien orienté sur des propos de Deutsche Bank
Santander s'adjuge 2,8% vers 12,3 EUR à Madrid, soutenu par des propos positifs de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "acheter" sur le titre de l'établissement bancaire espagnol, avec un objectif de cours relevé de 12,10 EUR à 13,55 EUR.
"La tendance à la hausse de la rentabilité de Santander s'est poursuivie au 2e trimestre 2026, avec des performances qui valident fermement la transformation stratégique de la banque, libérant un potentiel significatif grâce à des leviers internes", met en avant l'établissement allemand.
Deutsche Bank voit également d'un bon oeil les acquisitions de TSB et de Webster Bank qui, "bien que complexes, sont stratégiquement positionnées pour renforcer les contributions du Royaume-Uni et des Etats-Unis".
"Dans l'ensemble, malgré les impacts attendus des fusions et acquisitions tout au long de 2026, les résultats du 1er semestre constituent une base solide pour dépasser les objectifs de 2026 et renforcer la position de Santander parmi ses pairs européens en matière de croissance du BPA", poursuit la banque.
"Cette performance régulière, qui devrait s'accélérer en 2026-2027, renforce notre confiance dans l'exécution stratégique de Santander et dans sa capacité à surpasser le consensus", conclut l'établissement allemand dans sa note de recherche.
Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2025, le groupe gère 1 095,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 076,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 7 124 agences dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.