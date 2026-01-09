Santander finalise la cession de 49% de Santander Bank Polska

Santander annonce la finalisation de l'acquisition par Erste Group Bank, des 49% dans Santander Bank Polska et des 50% dans l'activité de gestion d'actifs (TFI) polonaise que Santander Bank Polska ne possédait pas, pour un montant total d'environ 7 milliards d'euros.

Cette transaction, annoncée en mai 2025 par les banques espagnole et autrichienne, a reçu toutes les approbations réglementaires requises. Elle aboutit à un gain en capital net d'environ 1,9 MdEUR pour Santander et augmente son ratio CET1 d'environ 95 points de base.



Avec la finalisation de cette transaction, Erste devient l'actionnaire principal de Santander Bank Polska, et après le placement accéléré d'environ 3,5% du capital de Santander Bank Polska, Santander en détient désormais une participation de 9,7%.



Santander rappelle être devenu l'unique propriétaire de Santander Consumer Bank en Pologne, suite à l'acquisition des 60% qu'elle ne possédait pas. Elle maintiendra une présence à long terme en Pologne via son activité de financement à la consommation.



Parallèlement, Santander et Erste s'inscrivent dans une nouvelle alliance stratégique dans la banque d'entreprise et d'investissement (CIB), "conçue pour tirer parti des forces, des empreintes géographiques et des capacités complémentaires des deux groupes".