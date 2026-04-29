Santander légèrement dans le vert après un bon début d'exercice

Santander gagne un peu moins de 1% en début de séance à Madrid, après la publication de résultats en progression au titre du 1er trimestre 2026, grâce à la fois à l'avancée de son plan ONE Transformation et au dynamisme de son activité commerciale.

Il publie un bénéfice attribuable en hausse de 60% à 5,5 MdsEUR, dopé par une plus-value nette de 1,9 MdEUR suite à la vente de Santander Bank Polska en janvier, et un bénéfice sous-jacent record de 3,56 MdsEUR, en hausse de 12%.



La banque a continué d'améliorer sa rentabilité et de créer de la valeur pour les actionnaires, obtenant un rendement sous-jacent sur les capitaux propres (ROTE) de 15,2% (+0,5 point de pourcentage), avec un BPA sous-jacent en hausse de 17%.



Le groupe espagnol met en avant "la réussite continue de la mise en place de ONE Transformation, incluant le déploiement continu de plateformes mondiales partagées permettant une croissance évolutive et un coût de service plus bas".



Les gains d'efficacité issus de ONE Transformation ont permis aux coûts totaux de diminuer de 3% à 6 484 MEUR, pour un chiffre d'affaires total accru de 4% à 15 140 MEUR, soutenu à la fois par son revenu net d'intérêts (+4%) et son revenu net de frais (+6%).



Huit millions de clients gagnés sur 12 mois



Santander souligne aussi avoir gagné 8 millions de clients au total au cours des douze derniers mois pour atteindre 176 millions. Par exemple, au sein d'Openbank, la banque numérique a dépassé le million de clients un an après son lancement au Mexique.



En termes de solvabilité, le ratio de capital CET1 a augmenté à 14,4%, en hausse de 1,5 point de pourcentage au cours des douze derniers mois, soutenu par une forte génération organique de capital et l'impact positif de la cession de la Pologne.



Santander réitère tous les objectifs 2026-2028 présentés en février dernier. Ses objectifs pour 2026 incluent une croissance du chiffre d'affaires à un seul chiffre moyen et des coûts plus faibles en euros constants, des bénéfices plus élevés et un ratio CET1 de 12,8-13%.