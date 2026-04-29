Santander légèrement dans le vert après un bon début d'exercice
Santander gagne un peu moins de 1% en début de séance à Madrid, après la publication de résultats en progression au titre du 1er trimestre 2026, grâce à la fois à l'avancée de son plan ONE Transformation et au dynamisme de son activité commerciale.
Il publie un bénéfice attribuable en hausse de 60% à 5,5 MdsEUR, dopé par une plus-value nette de 1,9 MdEUR suite à la vente de Santander Bank Polska en janvier, et un bénéfice sous-jacent record de 3,56 MdsEUR, en hausse de 12%.
La banque a continué d'améliorer sa rentabilité et de créer de la valeur pour les actionnaires, obtenant un rendement sous-jacent sur les capitaux propres (ROTE) de 15,2% (+0,5 point de pourcentage), avec un BPA sous-jacent en hausse de 17%.
Le groupe espagnol met en avant "la réussite continue de la mise en place de ONE Transformation, incluant le déploiement continu de plateformes mondiales partagées permettant une croissance évolutive et un coût de service plus bas".
Les gains d'efficacité issus de ONE Transformation ont permis aux coûts totaux de diminuer de 3% à 6 484 MEUR, pour un chiffre d'affaires total accru de 4% à 15 140 MEUR, soutenu à la fois par son revenu net d'intérêts (+4%) et son revenu net de frais (+6%).
Huit millions de clients gagnés sur 12 mois
Santander souligne aussi avoir gagné 8 millions de clients au total au cours des douze derniers mois pour atteindre 176 millions. Par exemple, au sein d'Openbank, la banque numérique a dépassé le million de clients un an après son lancement au Mexique.
En termes de solvabilité, le ratio de capital CET1 a augmenté à 14,4%, en hausse de 1,5 point de pourcentage au cours des douze derniers mois, soutenu par une forte génération organique de capital et l'impact positif de la cession de la Pologne.
Santander réitère tous les objectifs 2026-2028 présentés en février dernier. Ses objectifs pour 2026 incluent une croissance du chiffre d'affaires à un seul chiffre moyen et des coûts plus faibles en euros constants, des bénéfices plus élevés et un ratio CET1 de 12,8-13%.
Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2025, le groupe gère 1 095,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 076,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 7 124 agences dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.