SAP en recul sur ses prévisions pour le cloud

SAP cède plus de 1% à Francfort, au lendemain d'une révision en baisse par l'éditeur de progiciels de ses prévisions de revenus pour le cloud, à l'occasion de la publication de ses résultats au titre du troisième trimestre 2025.



Le groupe allemand indique ainsi anticiper désormais des revenus du cloud vers la borne basse de sa fourchette-cible, qui va de 21,6 à 21,9 milliards d'euros à taux de changes constants, pour l'ensemble de l'exercice en cours.



Cette révision éclipse des attentes plus optimistes concernant son profit opérationnel non-IFRS, pour lequel il vise maintenant le haut des 10,3-10,6 MdsEUR, et son free cash-flow, qu'il attend désormais entre 8 et 8,2 MdsEUR (et non plus aux environs de 8 MdsEUR).



Sur les neuf premiers mois de 2025, SAP a vu son BPA non-IFRS croitre de 44% à 4,53 EUR, et son profit opérationnel augmenter de 35% à 7,59 MdsEUR, pour des revenus en progression de 11% à 27,1 MdsEUR (+27% à 15,4 MdsEUR pour le cloud).