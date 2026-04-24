SAP et Inficon gravent des records, Capgemini perd la connexion

La tech européenne fait le show avec SAP et Atoss qui explosent sur le cloud et l'IA, Inficon surfant sur les semi-conducteurs, tout semble maîtrisé. Pendant ce temps, Electrolux s'effondre avec une perte opérationnelle contre un bénéfice attendu, Mondi voit son Ebitda fondre de 27%, Capgemini encaisse une dégradation sévère d'UBS. Le marché ne pardonne rien.

Actions en hausse :



Atoss Software (+8%) : relève sa marge opérationnelle 2026 de 32% à 34%, le résultat du 1er trimestre bondissant de 17% à 18,2 MEUR. Le spécialiste allemand des logiciels RH dépasse les attentes des analystes qui tablaient déjà sur mieux que la guidance initiale.



SAP (+6%) : écarte les doutes sur l'IA avec un carnet cloud qui explose (+25%) et un résultat opérationnel en bond de 24%, la productivité interne grimpant de 30% grâce à l'intelligence artificielle. L'éditeur allemand confirme ses objectifs 2026 malgré les tensions géopolitiques.



Inficon (+6%) : relève sa guidance 2026 (CA et marge Ebit revus à la hausse) après un 1er trimestre qui bat les attentes avec une croissance de 14%. Le fabricant suisse fait fi du bénéfice net en repli pour miser sur les semi-conducteurs qui explosent et un book-to-bill bien supérieur à 1.



Clariane (+5%) : maintient le cap avec 4,9% de croissance organique au 1er trimestre et un taux d'occupation des EHPAD en hausse à 91,7%, sécurisant son refinancement via une obligation de 500 MEUR largement sursouscrite. Le groupe confirme ses objectifs moyen terme.



Spie (+4%) : confirme ses objectifs annuels malgré une croissance organique de -0,9% au 1er trimestre, la météo défavorable en Allemagne et Europe centrale ayant grippé l'activité. Le spécialiste des services multi-techniques mise sur un rattrapage progressif pour tenir le cap.



Actions en baisse :



Electrolux (-25%) : le géant suédois s'effondre après l'annonce d'une perte d'exploitation de 266 MSEK au premier trimestre, contre un bénéfice attendu de 781 MSEK, plombé par une chute des volumes en Amérique du Nord.



Indutrade (-7%) : le groupe de négoce technique publie un Ebitda de 1 070 MSEK pour le premier trimestre, un résultat inférieur aux prévisions du consensus qui tablaient sur 1 134 MSEK.



Mondi PLC (-6%) : souffre d'une chute de 27% de son Ebitda au premier trimestre. Le spécialiste de l'emballage est pénalisé par l'érosion des prix de vente et la hausse des coûts logistiques liée au conflit au Moyen-Orient.



Safran (-3%) : le titre du groupe français recule après une note de BNP Paribas qui maintient sa recommandation "neutre" tout en abaissant son objectif de cours de 330 EUR à 320 EUR.



Capgemini (-2%) : le prestataire de services informatiques subit une dégradation de recommandation de la part d'UBS, passant de "'acheter" à "neutre" avec un objectif de cours sévèrement révisé de 150 EUR à 110 EUR.