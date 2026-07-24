Argan s'envole sur un projet de fusion avec WDP, tandis que SAP rassure avec un deuxième trimestre supérieur aux attentes. Metso et Systemair avancent aussi sur des catalyseurs opérationnels. En bas de tableau, Neste, Carrefour et Mapfre sont sanctionnés pour des déceptions de rentabilité ou des opérations jugées coûteuses, tandis qu'Ipsen recule après l'échec d'un essai de phase III.

Actions en hausse



Argan (+14%) : la foncière française bondit après l'annonce d'un projet de fusion transfrontalière par échange d'actions avec le belge WDP. Cela donnerait naissance à un géant de l'immobilier logistique valorisé à 13 MdsEUR et présent dans huit pays.



Metso OYJ (+5%) : l'équipementier finlandais pour les industries minières et les granulats progresse après une publication semestrielle bien accueillie. Le marché retient surtout la bonne tenue de l'activité et un carnet de commandes solide, déjà soutenu par la dynamique observée au trimestre précédent.



SAP (+5%) : le numéro un européen des logiciels d'entreprise grimpe après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, avec une hausse du bénéfice ajusté non-IFRS et du chiffre d'affaires. La révision à la baisse de l'objectif de bénéfice annuel, imputée au coût de l'offensive dans l'IA, est absorbée par le marché.



Systemair (+4%) : le fabricant suédois de ventilation et de climatisation est propulsé par la finalisation de l'acquisition du canadien Temspec, une opération qui élargit son empreinte en Amérique du Nord et conforte sa stratégie de croissance externe sur les marchés de l'air traité.



Actions en baisse



Neste (-9%) : le raffineur finlandais de carburants renouvelables dévisse après la publication d'un résultat opérationnel au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes, malgré une marge record dans le segment des énergies renouvelables. La déception sur le bénéfice suffit à sanctionner le titre dans un marché déjà fragilisé par la remontée du Brent au-delà de 100 USD.



Carrefour (-5%) : le distributeur alimentaire publie des ventes du deuxième trimestre supérieures aux attentes, portées par la France et le Brésil, avec une croissance comparable de +1,9%. Mais le résultat opérationnel courant du premier semestre ressort en deçà des prévisions. Le marché sanctionne cette déception sur la rentabilité malgré la confirmation des objectifs annuels.



Mapfre (-4%) : l'assureur espagnol pâtit de l'annonce de l'acquisition de l'américain Safety Insurance pour 1,54 MdUSD en numéraire, une opération jugée coûteuse par le marché. La publication simultanée de résultats semestriels en hausse, assombris par 25 MEUR de pertes liées au séisme au Venezuela, n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.



Ipsen (-3%) : le groupe pharmaceutique français est sanctionné après l'échec de l'essai de phase III BOLD, évaluant le Bylvay face à un placebo chez des patients atteints d'atrésie des voies biliaires : le traitement n'a pas amélioré la survie du foie natif par rapport au placebo, manquant ainsi son critère principal.