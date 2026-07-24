SAP salué pour des revenus solides grâce au Cloud au 2e trimestre
SAP s'adjuge 6% vers 136 EUR à Francfort, au lendemain de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026 : le géant informatique a certes fait part de profits décevants en raison de dépenses en R&D, mais ceux-ci ont été éclipsés par des revenus meilleurs que prévu grâce au dynamisme du Cloud.
Des profits décevants en raison de dépenses en R&D...
Au titre du 2e trimestre 2026, l'éditeur de progiciels allemand a publié un BPA ajusté (non IFRS) en croissance de 6% à 1,59 EUR, bien inférieur au consensus de marché, qui s'établissait à 1,75 EUR, selon Invest Securities.
Toujours en normes non IFRS, son résultat opérationnel a augmenté de 7% à 2 743 MEUR (+9% à taux de change constants), soit une marge d'EBITA en retrait de 0,7 point à 27,8%, des chiffres, eux aussi, inférieurs aux 2 892 MEUR et 29,4% attendus en moyenne.
Selon Invest Securities, cette déception sur le plan de la rentabilité s'explique par "une forte hausse des dépenses en recherche et développement (+14%), liée à une hausse temporaire des coûts liés à l'intelligence artificielle".
...mais des revenus meilleurs que prévu, portés par le Cloud
En revanche, à 9 878 MEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 9% (+11% à taux de change constants) et a ainsi dépassé les 9 850 MEUR anticipés en moyenne par les analystes, une performance soutenue par les revenus du Cloud.
Ces derniers ont en effet grimpé de 22% à 6 281 MEUR, au-dessus des 6 256 MEUR attendus par le consensus selon Invest Securities. A taux de change constants, ils ont même augmenté de 24%, principalement grâce à l'activité Cloud ERP Suite (+27%).
"Nous avons réalisé un nouveau trimestre de forte croissance du carnet de commandes courant Cloud, en hausse de 26% à devises constantes", souligne le CEO Christian Klein, étant précisé que ce backlog a atteint 22,93 MdsEUR sur le trimestre écoulé.
Un ajustement partiel des objectifs pour 2026
Au chapitre de ses perspectives, SAP a abaissé légèrement son objectif de résultat opérationnel ajusté pour l'ensemble de 2026 afin d'intégrer l'impact dilutif des acquisitions de Dremio et Prior Labs, finalisées en juillet.
Ainsi, à taux de change constants, le groupe n'anticipe plus qu'une fourchette cible comprise entre 11,8 et 12,2 MdsEUR, ce qui impliquerait une progression de 13 à 17% par rapport à 2025, contre une estimation précédente de 11,9 à 12,3 MdsEUR.
Le groupe allemand réitère néanmoins l'ensemble de ses autres prévisions, notamment des revenus dans le Cloud compris entre 25,8 et 26,2 MdsEUR à taux de change constants, ainsi qu'un free cash-flow à taux de change réels de l'ordre de 10 MdsEUR.
SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de progiciels (88,4%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ;
- prestations de services (11,6%) : notamment prestations de conseil et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30,4%), Etats-Unis (31,4%), Amériques (8%), Japon (4,3%) et Asie-Pacifique (10,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.