Porté par l'essor de ses solutions cloud, SAP naviguait récemment non loin de ses sommets boursiers. Depuis, le titre a subi une violente correction, retrouvant des niveaux de valorisation bien plus attractifs. Pourtant, ses résultats financiers ne traduisent en rien une société en difficulté. Alors que les craintes d'une disruption par l'intelligence artificielle s'effacent peu à peu, SAP s'impose comme une valeur de choix, disponible à un prix bien inférieur à son potentiel réel

SAP est née d’une intuition : concevoir un logiciel sur mesure pour chaque client était une méthode dépassée. Cinq ingénieurs d’IBM proposent alors de développer un outil de gestion standardisé. Face au refus de leur direction, ils démissionnent pour fonder SAP et aller au bout de leur idée.

Plusieurs générations de progiciels intégrés voient le jour, couvrant tous les métiers de l’entreprise, de la finance à la chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette expertise, le groupe séduit de plus en plus de clients, ouvrant la voie au succès boursier que l’on connaît. Plus récemment, la société a amorcé un virage stratégique. Combinée à la décote qui touche actuellement les éditeurs de logiciels, cette transition offre aujourd'hui un point d'entrée intéressant sur le titre, nous y reviendrons.

Le cœur de métier de SAP est l’intégration totale. Dans une entreprise non intégrée, la finance utilise un logiciel et les ressources humaines un autre, ce qui entraîne régulièrement des erreurs de données. La société allemande propose alors une gestion de bout en bout, de l’achat à la gestion des stocks en passant par l’écriture comptable des opérations. Au fur et à mesure des années, le groupe a consolidé sa position de leader. Ce cœur de métier représente donc 89,2% du chiffre d'affaires supporté par les services comme le conseil professionnel et les supports premiums qui représentent 10,8%.

SAP peut, à juste titre, se vanter d’être une entreprise mondiale, elle opère dans la plupart des pays du monde et ses clients occupent toutes sortes de cœurs de métier. Pour autant ce n’est pas le fait que les solutions SAP soient les meilleures ou sa position de monopole qui l’a amené, en 2025, à devenir brièvement la plus grande capitalisation boursière européenne.

Pendant 40 ans, la fortune de SAP s’est bâtie sur le modèle on-premise, le groupe vendait une licence logicielle très chère à une entreprise, qui l'installait localement sur ses propres serveurs et qui payait une maintenance annuelle pour le support. Aujourd’hui ce modèle de licence occupe une part anecdotique dans les résultats du groupe, à peine 3% du chiffre d'affaires. Ce déclin a été provoqué par l’arrivée du tournant Cloud dans la société.

Le cloud comme accélérateur de croissance

Le pari a été de faire basculer l’ensemble de ses logiciels de l’ancien modèle à un nouveau modèle SaaS. Dorénavant, l'accès aux progiciels du groupe se fera directement via internet, sous forme d’abonnements mensuels ou annuels. Dès lors, un débat se pose pour les utilisateurs. L’entreprise a vendu que l’époque incitait les sociétés à vouloir plus de flexibilité, c’est pourquoi SAP a créé ses solutions Cloud. Mais de l’autre côté du miroir, c’est aussi un moyen parfait pour la société allemande de changer son profil aux yeux des investisseurs.

Pour un éditeur de logiciel, le modèle de licence est par nature cyclique et instable, ce qui se reflète d’ailleurs parfaitement dans le cours de bourse avant 2023. En forçant le passage au modèle SaaS par abonnement, SAP transforme radicalement son profil financier. Elle troque ses ventes uniques contre des revenus récurrents, lisses et hautement prévisibles. Pour les investisseurs, cette visibilité réduit considérablement le risque et justifie des niveaux de valorisation bien plus élevés.

Produits cloud SAP - rapport annuel 2025

Pourtant, du côté financier, l'enthousiasme est plus nuancé. De nombreuses entreprises clientes historiques y voient une perte de contrôle. Une société a rapporté à Zonebourse que passer sur les solutions cloud pouvait engendrer certains problèmes. Le plus récurrent est celui de la maintenance, quand votre progiciel est installé localement et qu’il y a un problème, vos équipes de maintenance peuvent intervenir directement sur site. Lorsque le logiciel est hébergé ailleurs, vous êtes dépendant des actions de la société qui vous le vend.



La toile apparaît donc contrastée pour les utilisateurs, mais pas pour les investisseurs. Le passage au cloud, bien que générant quelques frictions avec les clients, a été un succès monstre. Le cloud est désormais et de loin le premier moteur de croissance de SAP, il représente 57,1% du chiffre d'affaires total du groupe et a affiché une croissance massive de 23% sur un an en 2025. En plus de booster les ventes, parce qu'il est beaucoup plus simple pour une société nouvellement entrante de payer un abonnement et de tout faire en ligne que d’avoir des serveurs dédiés aux ERP et de devoir sortir un montant important pour une licence. Ce virage stratégique a fait exploser la rentabilité, sur le segment cloud, la marge brute s'établit à 73,9%. Un succès donc, mais qui a souffert d’un mal commun à tout le secteur, la démocratisation de l’IA et l’arrivée de Claude.

Une décote qui ouvre des portes

Alors que le groupe célébrait ses sommets, le marché a commencé à spéculer sur une idée. L’IA va-t-elle détruire le besoin de logiciels ? L’action SAP a lourdement chuté, abandonnant environ 35% de sa valeur depuis le début de l’année 2026. A ça il faut ajouter quelques problèmes de migration vers le cloud et une tarification pour les outils IA à l'utilisation qui a sapé ce que les sociétés appréciaient dans le SaaS. Pourtant, malgré cette panique, la situation de SAP n’a jamais été aussi attrayante.



Démarrons avec ce qui fâche, l’IA. SAP a pris le pari de prouver au monde que l’IA ne détruirait pas son modèle et est devenue le porte-étendard de la survie des développeurs de logiciels. Le groupe a ainsi déployé une transformation structurelle visant à automatiser ses propres processus. Concrètement, cette transition s’est traduite par un immense plan de reskilling. SAP a gelé de nombreux postes pour les déplacer vers des postes à forte valeur ajoutée. Les gains de productivité et l’augmentation de la rentabilité se font déjà sentir.

Autre défi majeur : l'évolution du modèle économique. Jusqu'ici, SAP facturait ses outils "au siège", c'est-à-dire au nombre d'utilisateurs. Un système qui vacille avec l'arrivée des agents d'intelligence artificielle, ces derniers réduisant mécaniquement le besoin en effectifs humains. La solution ? La facturation à l'usage. Pour ses fonctionnalités d'IA autonome, SAP bascule vers un paiement à la consommation. Si cette transition résout l'impasse commerciale, elle crée un nouvel écueil : que les clients paient ou non un supplément, ce modèle à la tâche accentue la cyclicité des revenus et réduit, de fait, la visibilité financière du groupe. Un bémol toutefois à nuancer : pour l'instant, ces facturations à l'usage restent minoritaires dans les résultats globaux de l'éditeur.

Mais le combat ne se limite pas qu’en interne, l’arrivée de l’IA agentique soulève une question encore plus importante. N’importe qui ne pourrait-il pas développer ses propres solutions et venir chasser sur le terrain de SAP ? Sur ce point, le groupe allemand est plutôt en sécurité. Plusieurs arguments vont dans ce sens.



Le premier obstacle tient au coût de migration pour les entreprises. L'ERP de SAP n'est pas une simple application : il gère simultanément la comptabilité, les fiches de paie et l'ensemble des opérations critiques. Débrancher SAP pour installer le logiciel d'un concurrent représente un chantier de plusieurs mois au coût astronomique. Selon un rapport de mint Jutras, la durée moyenne de mise en œuvre d’un ERP, incluant l’intégration aux systèmes existant et de 17 mois. De plus, le moindre incident durant la transition risquerait de paralyser totalement l'entreprise. Face à un tel péril, les clients préfèrent presque toujours attendre les mises à jour de SAP plutôt que de tenter l'aventure chez la concurrence.

Par ailleurs, SAP s'est imposé au cœur d'organisations qui manipulent des données hautement sensibles. Une banque qui collabore depuis des décennies avec l'éditeur allemand a noué une relation de confiance historique. Pour elle, la tranquillité d'esprit l'emporte sur l'innovation : elle acceptera généralement un logiciel moins performant et moins moderne, en échange d'une stabilité garantie par cette confiance mutuelle.

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas occulter le fait que l’IA rebat les cartes de l’industrie. Il est évidemment plus facile aujourd’hui de venir concurrencer les éditeurs de logiciel qu’autrefois. Pour autant, les craintes qui pesaient sur le secteur semblent se dissiper peu à peu. Pour mesurer l’impact réel de l’IA, deux indicateurs clés sont à surveiller chez les clients : le taux de rétention nette (NRR) et l’ARR par employé. Ce sont eux qui prouveront si SAP parvient à maintenir sa valeur auprès de ses clients. Cependant, la vigilance est de mise puisque le groupe subit déjà une légère alerte avec la décélération de son carnet de commandes Cloud à court terme, dont la croissance est passée de 29% en 2024 à 25% en 2025 à taux constant.

Des résultats solides

La situation financière de SAP apparaît saine, les investissements liés à la transition vers le modèle SaaS ont quasiment disparu des comptes et la rentabilité reprend une courbe ascendante. Le chiffre d'affaires progresse à un rythme soutenu et devrait passer la barre des 50 MdsEUR à l’horizon 2028. L’amélioration de la marge nette booste le résultat du groupe qui s’établit à des niveaux jamais atteints auparavant, porté par l’adoption des solutions cloud.

SAP démarre bien l'année 2026. Porté par l'adoption de ses solutions d'intelligence artificielle d'entreprise, l'éditeur allemand voit son chiffre d'affaires total progresser de 6% pour atteindre 9,56 milliards d'euros, affichant même un bond de 12% à taux de change constant. Le moteur de cette croissance reste la division Cloud, dont les revenus grimpent de 19% (+27% à taux constant), largement soutenus par la suite Cloud ERP (+23%). Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice opérationnel (IFRS) bondit de 17% à 2,74 milliards d'euros, faisant grimper la marge opérationnelle à 28,7%. Si la trésorerie a été ponctuellement freinée par le versement de 408 millions d'euros pour solder le vieux litige américain avec Teradata, le groupe confirme avec assurance ses objectifs annuels, visant jusqu'à 26,2 milliards d'euros de revenus cloud pour 2026.

Malgré un niveau d'endettement élevé, SAP parvient toujours à dégager des flux de trésorerie positifs. Cette solidité financière lui permet, et lui permettra encore, de mener une politique particulièrement offensive d'allocation de capital.

Au-delà d'acquisitions ciblées, comme celle récente du spécialiste du recrutement intelligent SmartRecruiters, c'est surtout vers ses actionnaires que l'éditeur allemand oriente ses efforts. Le groupe maintient ainsi son dividende proposé à 2,5 euros par action. De plus, après avoir achevé un premier plan de rachat d'actions de 5 milliards d'euros, SAP annonce un nouveau programme massif de buyback pouvant atteindre 10 milliards d'euros d'ici fin 2027. Une discipline qui s’est confirmée récemment alors que le titre subit une décote, la direction en profite pour racheter ses propres titres à bas prix.

Pour 2026 et au-delà, le groupe a annoncé vouloir se concentrer encore plus fortement sur l’intelligence artificielle en tant que relais de croissance technologique et commercial. SAP mise notamment sur l’intégration d’agents IA autonomes directement au cœur des processus métiers, le déploiement de Joule comme nouvelle interface utilisateurs. En parallèle, la société positionne sa solution SAP Business Data Cloud comme la couche de données fondamentale pour l’IA d’entreprise et compte commercialiser des produits de données gérés et certifiés par SAP.

Côté valorisation, la société est descendue d’un cran. Même si les résultats étaient globalement au rendez-vous, avant la décote le titre apparaissait plutôt cher, situation qui a bien évolué depuis car le PER prévu pour 2026 est de 19.3x soit bien en-dessous de sa moyenne historique de 39,3x. Une valorisation détendue donc, qui offre un point d’entrée intéressant au moment où la crainte des disruptions de l’IA commence à faiblir. Il faut tout de même peindre le tableau avec honnêteté. Le secteur des développeurs de logiciels restera au cœur de l’attention dans les prochaines années. Pour autant SAP apparaît comme le concurrent parfait pour résister à de futures perturbations.

