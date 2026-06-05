Sartorius AG délaissé, mwb research toujours à vendre
Le titre Sartorius AG est délaissé à la Bourse de Francfort (-3,48%, à 241,10 euros). Outre quelques prises de profits, après deux hausses consécutives, un analyste a confirmé sa recommandation à vendre sur l'action, avec une cible de cours inchangée de 190 euros.
Selon mwb research, le risque lié aux dépenses d'investissement (capex) des groupes pharmaceutiques devient plus visible, après des informations faisant état d'une réduction du projet d'Eli Lilly à Alzey et de l'abandon potentiel de certains investissements de Boehringer Ingelheim en Allemagne.
La note indique également qu'un déplacement des investissements pharmaceutiques de l'Europe vers les États-Unis pourrait peser sur certaines activités de Sartorius, notamment les équipements de laboratoire et de bioproduction.
Enfin, toujours selon mwb research, les revenus récurrents, estimés à environ 75% du chiffre d'affaires, devraient soutenir l'activité, sans toutefois compenser totalement un ralentissement prolongé des cycles d'investissement.
Sartorius AG est un fournisseur allemand d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire. Il opère dans deux secteurs : les solutions de bioprocédés et les produits et services de laboratoire. Le segment des solutions bioprocédés propose des solutions intégrées pour la fabrication de produits biopharmaceutiques, telles que des filtres pour la stérilisation des milieux biopharmaceutiques, des sacs à usage unique pour la culture cellulaire et le stockage de produits biopharmaceutiques, des adsorbeurs à membrane pour la purification dans les bioprocédés, une technologie de filtrage pour la clarification, entre autres. Le segment des produits et services de laboratoire fournit des instruments, des consommables et des services pour les laboratoires, notamment des balances de laboratoire, des systèmes d'eau de laboratoire pour le stockage d'eau purifiée, des pipettes électroniques, des systèmes de filtration pour la préparation d'échantillons et des systèmes de filtration à membrane pour les tests de stérilité des produits parentéraux.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.