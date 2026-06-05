Sartorius AG délaissé, mwb research toujours à vendre

Le titre Sartorius AG est délaissé à la Bourse de Francfort (-3,48%, à 241,10 euros). Outre quelques prises de profits, après deux hausses consécutives, un analyste a confirmé sa recommandation à vendre sur l'action, avec une cible de cours inchangée de 190 euros.

Selon mwb research, le risque lié aux dépenses d'investissement (capex) des groupes pharmaceutiques devient plus visible, après des informations faisant état d'une réduction du projet d'Eli Lilly à Alzey et de l'abandon potentiel de certains investissements de Boehringer Ingelheim en Allemagne.



La note indique également qu'un déplacement des investissements pharmaceutiques de l'Europe vers les États-Unis pourrait peser sur certaines activités de Sartorius, notamment les équipements de laboratoire et de bioproduction.



Enfin, toujours selon mwb research, les revenus récurrents, estimés à environ 75% du chiffre d'affaires, devraient soutenir l'activité, sans toutefois compenser totalement un ralentissement prolongé des cycles d'investissement.