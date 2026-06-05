Selon mwb research, le risque lié aux dépenses d'investissement (capex) des groupes pharmaceutiques devient plus visible, après des informations faisant état d'une réduction du projet d'Eli Lilly à Alzey et de l'abandon potentiel de certains investissements de Boehringer Ingelheim en Allemagne.

La note indique également qu'un déplacement des investissements pharmaceutiques de l'Europe vers les États-Unis pourrait peser sur certaines activités de Sartorius, notamment les équipements de laboratoire et de bioproduction.

Enfin, toujours selon mwb research, les revenus récurrents, estimés à environ 75% du chiffre d'affaires, devraient soutenir l'activité, sans toutefois compenser totalement un ralentissement prolongé des cycles d'investissement.