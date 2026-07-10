Les analystes estiment que leurs prévisions pour les résultats du deuxième trimestre et de l'ensemble de l'exercice sont au-dessus du consensus. Ils indiquent que le principal débat pour les investisseurs est de savoir si l'entreprise va relever ses prévisions dès maintenant ou attendre plus tard dans l'année.
La banque privée allemande rappelle également que le fournisseur d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire a traversé une période difficile après la Covid-19, marquée par une faible visibilité sur la demande, ce qui pourrait inciter la direction à se montrer prudente lors de la définition des objectifs.
Actuellement Sartorius AG table sur une croissance comprise entre 5 et 9%, contre un consensus à +7,7%, alors que Berenberg est encore plus optimiste et vise +7,9%.
A moyen terme, les analystes prévoient une expansion des marges, portée par le levier opérationnel et des mesures d'efficacité. Une forte dynamique de croissance peut stimuler l'appréciation du cours de l'action ajoutent-ils. En outre, une amélioration des rendements est attendue en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires, de la hausse des marges et de la diminution progressive des projets d'extension des dépenses d'investissement à moyen terme.
Berenberg a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Sartorius AG, tout en relevant la cible de cours de 250 à 270 euros, afin de refléter "une confiance accrue dans les perspectives à long terme de Sartorius, alors que ses marchés finaux continuent de s'améliorer".
Sartorius AG est un fournisseur allemand d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire. Il opère dans deux secteurs : les solutions de bioprocédés et les produits et services de laboratoire. Le segment des solutions bioprocédés propose des solutions intégrées pour la fabrication de produits biopharmaceutiques, telles que des filtres pour la stérilisation des milieux biopharmaceutiques, des sacs à usage unique pour la culture cellulaire et le stockage de produits biopharmaceutiques, des adsorbeurs à membrane pour la purification dans les bioprocédés, une technologie de filtrage pour la clarification, entre autres. Le segment des produits et services de laboratoire fournit des instruments, des consommables et des services pour les laboratoires, notamment des balances de laboratoire, des systèmes d'eau de laboratoire pour le stockage d'eau purifiée, des pipettes électroniques, des systèmes de filtration pour la préparation d'échantillons et des systèmes de filtration à membrane pour les tests de stérilité des produits parentéraux.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.