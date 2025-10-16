Sartorius Stedim Biotech bondit après le relèvement de ses objectifs 2025

Avec un gain de plus de 10%, Sartorius Stedim Biotech signe la plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600 suite à la révision à la hausse de ses objectifs pour 2025.



Le fournisseur d'équipements et de matériel pour l'industrie biopharmaceutique, qui dit avoir réalisé 'd'excellentes performances' au cours des neuf premiers mois de l'année, dit désormais prévoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ 9% cette année, contre un précédent objectif de 7%, avec une fourchette de prévisions d'environ plus/moins deux points de pourcentage.



En termes de rentabilité, le groupe anticipe une marge opérationnelle courante (Ebitda) d'environ 31%, à comparer à 30-31% jusqu'ici.



Sur les neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a atteint 2.195 millions d'euros, soit une augmentation de 10,2% à taux de change constants grâce la vigueur de ses activités de produits consommables, qui génèrent de fortes marges.



Son Ebitda courant s'est ainsi accru de 21% pour atteindre 683 millions d'euros, ce qui dépasse la croissance du chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle courante qui ressort à 31,1%.



Si ces solides résultats et ce relèvement d'objectifs étaient globalement attendus par les analystes, le titre Sartorius Stedim Biotech grimpait de 10,2% jeudi matin dans le sillage de la publication, ce qui lui permettait de repasser en territoire positif depuis le début de l'année, avec une hausse annuelle qui ressort maintenant à plus de 7%.