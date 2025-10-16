Avec un gain de plus de 10%, Sartorius Stedim Biotech signe la plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600 suite à la révision à la hausse de ses objectifs pour 2025.
Le fournisseur d'équipements et de matériel pour l'industrie biopharmaceutique, qui dit avoir réalisé 'd'excellentes performances' au cours des neuf premiers mois de l'année, dit désormais prévoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ 9% cette année, contre un précédent objectif de 7%, avec une fourchette de prévisions d'environ plus/moins deux points de pourcentage.
En termes de rentabilité, le groupe anticipe une marge opérationnelle courante (Ebitda) d'environ 31%, à comparer à 30-31% jusqu'ici.
Sur les neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a atteint 2.195 millions d'euros, soit une augmentation de 10,2% à taux de change constants grâce la vigueur de ses activités de produits consommables, qui génèrent de fortes marges.
Son Ebitda courant s'est ainsi accru de 21% pour atteindre 683 millions d'euros, ce qui dépasse la croissance du chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle courante qui ressort à 31,1%.
Si ces solides résultats et ce relèvement d'objectifs étaient globalement attendus par les analystes, le titre Sartorius Stedim Biotech grimpait de 10,2% jeudi matin dans le sillage de la publication, ce qui lui permettait de repasser en territoire positif depuis le début de l'année, avec une hausse annuelle qui ressort maintenant à plus de 7%.
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, du traitement, du stockage des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité.
Avec une concentration claire sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au coeur de la mutation technologique fulgurante de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et à ses partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces.
Avec ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, l'entreprise assure une présence mondiale. Ses principaux sites de production sont implantés en Allemagne, en France et à Porto Rico.
