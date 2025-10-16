Est-ce la fin de la (trop) longue agonie pour le groupe basé à Aubagne ? Après plusieurs trimestres de normalisation post-Covid, la croissance est de retour dans le coeur de métier, les produits consommables. Ce redressement se traduit aujourd'hui par un relèvement des prévisions annuelles et une envolée du titre de près de 10%.

Sartorius repasse en territoire positif depuis le début de l’année. Le parcours de ces trois derniers exercices a été marqué par les doutes sur la reprise du cycle d’investissement biopharmaceutique. La demande a fortement baissé si bien que le chiffre d’affaires de 2023 était 30% inférieur à celui de 2022. En 2024, les revenus étaient stables mais les marges continuaient de reculer. Cette année, la croissance annuelle est désormais attendue à environ 9 %, contre 7 % auparavant.

Les bonnes nouvelles proviennent donc des consommables (filtres, membranes, poches et solutions à usage unique). Ces produits vendus à forte marge sont essentiels à la production de biomédicaments. Sur les neuf premiers mois de l’année, ils ont progressé à deux chiffres dans toutes les zones géographiques : +11,8% en Amérique, +11,2% en Asie-Pacifique et +8,4% en Europe, Moyen-Orient et Afrique. En parallèle, les équipements et systèmes de bioprocédés, longtemps pénalisés par la prudence d’investissement des laboratoires, montrent enfin des signes de stabilisation.

Ce redressement du mix produit s’accompagne aussi de bonnes nouvelles sur les marges puisque le contrôle strict des coûts qu’avait mis en place la direction porte ses fruits. Le résultat net bondit de 34,3% à 320 millions d’euros. Au bilan, la situation reste optimale avec un endettement net à 2,5 fois l’Ebitda courant.

Ces bons éléments laissent à penser que Sartorius Stedim Biotech sort du bas du cycle. La profitabilité est au plus haut depuis trois ans, la croissance prend de nouveau forme. Il faudra que ces bons éléments soient confirmés lors des résultats annuels. Sartorius Stedim Biotech a en effet choisi de cesser la communication trimestrielle détaillée sur les commandes si bien qu’il manque, à l’heure actuelle, des informations clefs pour pouvoir anticiper les prochains mois. La visibilité semble en tout cas meilleure que ce qu’elle est depuis deux ans.

Dans son sillage, la holding allemande Sartorius, qui détient 73,6% de la filiale française, progresse également.