Les analystes de la banque canadienne ont dégradé ce matin leur conseil à "performance en ligne" contre "surperformance" auparavant, avec un objectif de cours maintenu à 240 euros.
Dans sa note, RBC justifie sa décision par la forte progression du titre, qui a gagné plus de 28% au cours des cinq derniers mois et 10% sur les deux mois écoulés.
L'établissement fait valoir que l'entreprise s'attend à une croissance du chiffre d'affaires d'environ 9% pour 2025, à comparer avec un consensus de 9,3%/9,4%, ce qui le conduit à anticiper un faible potentiel de bonnes surprises lors de la publication des résultats annuels, prévue le 3 février.
RBC a également dégradé sa recommandation sur Sartorius AG, la maison-mère allemande de Stedim, là encore à "performance en ligne" contre "surperformance" précédemment du fait de la forte progression du titre ces derniers mois et d'un potentiel de hausse jugé limité sur le court terme.
Vers 10h00, le titre perd 3% après avoir atteint hier un plus haut de près d'un an.
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, du traitement, du stockage des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité.
Avec une concentration claire sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au coeur de la mutation technologique fulgurante de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et à ses partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces.
Avec ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, l'entreprise assure une présence mondiale. Ses principaux sites de production sont implantés en Allemagne, en France et à Porto Rico.
