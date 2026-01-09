Sartorius Stedim Biotech lanterne rouge du SBF 120 après une dégradation de RBC

L'action Sartorius Stedim Biotech signe la plus forte baisse du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.

Les analystes de la banque canadienne ont dégradé ce matin leur conseil à "performance en ligne" contre "surperformance" auparavant, avec un objectif de cours maintenu à 240 euros.



Dans sa note, RBC justifie sa décision par la forte progression du titre, qui a gagné plus de 28% au cours des cinq derniers mois et 10% sur les deux mois écoulés.



L'établissement fait valoir que l'entreprise s'attend à une croissance du chiffre d'affaires d'environ 9% pour 2025, à comparer avec un consensus de 9,3%/9,4%, ce qui le conduit à anticiper un faible potentiel de bonnes surprises lors de la publication des résultats annuels, prévue le 3 février.



RBC a également dégradé sa recommandation sur Sartorius AG, la maison-mère allemande de Stedim, là encore à "performance en ligne" contre "surperformance" précédemment du fait de la forte progression du titre ces derniers mois et d'un potentiel de hausse jugé limité sur le court terme.



Vers 10h00, le titre perd 3% après avoir atteint hier un plus haut de près d'un an.