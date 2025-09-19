Stifel confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 230 E après une rencontre avec le nouveau DG Michael Grosse lors d'un dîner organisé après son entrée en fonction le 1er juillet, en remplacement du DG de longue date, le Dr Joachim Kreuzburg.
'Bien que le dîner n'ait pas révélé de nouvelles surprises négatives ou positives, Sartorius en est à son 9e ou 10e trimestre de croissance à deux chiffres des commandes de consommables, et le retour à la normale en termes de revenus semble n'être qu'une question de temps' indique le bureau d'analyse.
'Avec un discours stratégique, des priorités en matière d'allocation des capitaux et peu de détails, les vendeurs ne verront pas de raison de changer de position, mais nous considérons qu'un message de ' statu quo ' est globalement positif' rajoute Stifel dans son étude du jour.
