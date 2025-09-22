Sartorius AG est un fournisseur allemand d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire. Il opère dans deux secteurs : les solutions de bioprocédés et les produits et services de laboratoire. Le segment des solutions bioprocédés propose des solutions intégrées pour la fabrication de produits biopharmaceutiques, telles que des filtres pour la stérilisation des milieux biopharmaceutiques, des sacs à usage unique pour la culture cellulaire et le stockage de produits biopharmaceutiques, des adsorbeurs à membrane pour la purification dans les bioprocédés, une technologie de filtrage pour la clarification, entre autres. Le segment des produits et services de laboratoire fournit des instruments, des consommables et des services pour les laboratoires, notamment des balances de laboratoire, des systèmes d'eau de laboratoire pour le stockage d'eau purifiée, des pipettes électroniques, des systèmes de filtration pour la préparation d'échantillons et des systèmes de filtration à membrane pour les tests de stérilité des produits parentéraux.