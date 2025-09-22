UBS maintient son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 230 E suite à une réunion avec le DG du groupe.
'Le nouveau DG de Sartorius apporte une approche pragmatique, une attention particulière portée aux données et une confiance dans la demande en bioprocédés à moyen terme' indique UBS.
La direction a confirmé ses prévisions pour 2025, dont une marge d'EBITDA courant d'environ 30 à 31%, contre 28% l'année précédente.
Le groupe vise toujours une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'environ 7%, 'avec une fourchette de prévisions de plus ou moins deux points de pourcentage en raison d'une volatilité toujours supérieure à la moyenne'.
Sartorius : UBS maintient son conseil après une réunion avec le DG
Publié le 22/09/2025 à 10:48
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager