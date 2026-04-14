SAS et E.ON lancent un partenariat pour la recharge de véhicule électrique
Publié le 14/04/2026 à 12:58
E.ON Drive Infrastructure exploite l'un des plus grands réseaux publics de recharge du Danemark ainsi qu'un réseau en Suède, couvrant les bornes de recharge ultra-rapides sur autoroute et les points de recharge urbains.
Les membres gagnent des points sur toute charge payée avec une carte de paiement liée à leur compte EuroBonus, dans des stations ayant une puissance minimale de 50 kW.
Les points sont crédités automatiquement et échangeables contre des vols, des surclassements, des séjours à l'hôtel, la location de voiture et l'ensemble des avantages EuroBonus.