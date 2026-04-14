SAS et E.ON lancent un partenariat pour la recharge de véhicule électrique

SAS et E.ON Drive Infrastructure annoncent la signature d'un nouveau partenariat permettant aux membres EuroBonus de SAS en Suède et au Danemark de gagner des points à chaque charge de leur véhicule électrique sur le réseau public de recharge d'E.ON Drive.



E.ON Drive Infrastructure exploite l'un des plus grands réseaux publics de recharge du Danemark ainsi qu'un réseau en Suède, couvrant les bornes de recharge ultra-rapides sur autoroute et les points de recharge urbains.



Les membres gagnent des points sur toute charge payée avec une carte de paiement liée à leur compte EuroBonus, dans des stations ayant une puissance minimale de 50 kW.



Les points sont crédités automatiquement et échangeables contre des vols, des surclassements, des séjours à l'hôtel, la location de voiture et l'ensemble des avantages EuroBonus.