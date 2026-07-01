L'intensification des tensions sur les chaînes d'approvisionnement au Moyen-Orient mettra à l'épreuve la résilience de ces résultats.

La volonté de l'Arabie saoudite de restructurer son économie n'est plus une surprise. Son plan Vision 2030 vise à dynamiser l'industrie manufacturière pour qu'elle contribue à hauteur de 895 milliards de riyals saoudiens (SAR) au PIB et porte les exportations hors pétrole à 557 milliards de SAR d'ici 2030. Cette volonté de s'affranchir de la dépendance aux ventes de pétrole brut profite directement au raffinage local, aux huiles de base et aux lubrifiants.

Toutefois, cette expansion industrielle se heurte à des vents contraires macroéconomiques à court terme. Le rapport sur le pétrole de juin 2026 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne les perturbations du commerce pétrolier régional et la chute des stocks découlant du dernier conflit au Moyen-Orient.

Bien qu'un accord intérimaire entre les États-Unis et l'Iran ait récemment amélioré les perspectives de transport maritime via le détroit d'Ormuz, la normalisation des chaînes d'approvisionnement prendra du temps, dans un contexte de baisse prévue de 3,9 millions de barils par jour (mb/j) de l'offre mondiale de pétrole pour 2026.

Malgré ces frictions de marché plus larges, Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) résiste. Avec des centres de production à Djeddah et Yanbu, ce géant régional pourrait tirer son épingle du jeu en tant que l'un des plus gros producteurs de la zone.

Des bénéfices solides

Les résultats du premier trimestre 2026 de Luberef montrent une croissance des bénéfices bien plus rapide que celle des ventes. Le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1,4 % sur un an, passant de 2,12 milliards de SAR à 2,15 milliards de SAR, une progression modeste compte tenu de la volatilité des marchés des lubrifiants.

Ce qui frappe, c'est l'écart entre la croissance des revenus et celle des résultats. L'EBITDA a bondi de 16,6 % sur un an, passant de 289 millions de SAR à 337 millions de SAR. Le bénéfice net a progressé de 16,2 % pour atteindre 258 millions de SAR, contre 222 millions de SAR précédemment. La hausse des marges de craquage des sous-produits a compensé la pression sur l'activité des huiles de base et la faiblesse des marges de craquage de ces dernières.

Pour rappel : les volumes de ventes d'huiles de base ont chuté de 12 %, passant de 272 000 tonnes métriques à 240 000 tonnes métriques, tandis que les marges de craquage des huiles de base ont reculé de 14 %, s'établissant à 1 513 SAR par tonne métrique contre 1 755 SAR.

Le flux de trésorerie constitue le point faible. Le flux de trésorerie opérationnel a chuté de 51,5 %, passant de 400 millions de SAR à 194 millions de SAR. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) est tombé à 41 millions de SAR au premier trimestre 2026, contre 292 millions de SAR au premier trimestre 2025. Les dépenses d'investissement (Capex) ont augmenté de 41,7 % pour atteindre 153 millions de SAR, contre 108 millions de SAR un an plus tôt.

Un potentiel de hausse

À 123 SAR, l'action affiche une hausse de 20,6 % sur l'année écoulée, restant sous son plus haut de 52 semaines à 131,20 SAR. Pourtant, la valorisation semble encore contenue.

Le titre se négocie à 11,7 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, soit bien en dessous de sa moyenne historique sur trois ans (P/E de 18,1x). Soit le marché anticipe un essoufflement des bénéfices après la récente reprise, soit il n'est pas pleinement convaincu de la pérennité de la rentabilité actuelle.

La communauté des analystes adopte une vision plus optimiste. Les cinq analystes suivant la valeur recommandent l'action à l'achat. L'objectif de cours moyen de 140,9 SAR implique un potentiel de hausse de 13,4 % par rapport aux niveaux actuels, suggérant que les analystes voient une marge supplémentaire pour une réévaluation de la valorisation.

Les investisseurs sont également rémunérés pour leur patience. Le titre offre un rendement du dividende de 5,5 % pour l'exercice 2026, devant grimper à 5,6 % en 2028.

Risques et fiscalité

Les développements géopolitiques au Moyen-Orient ont accru l'incertitude économique et créé un risque de perturbation des activités commerciales. Des mouvements de change défavorables pourraient également peser sur les coûts et les revenus de l'entreprise.

La société est par ailleurs vulnérable aux variations de la dynamique de l'offre et de la demande ainsi qu'aux conditions générales du marché, qui pourraient influencer son pouvoir de fixation des prix (pricing power) et sa rentabilité. Enfin, les risques réglementaires, fiscaux, douaniers et les sanctions pourraient affecter les coûts d'exploitation.