C'est un plus bas historique pour le cours du titre Saudi Aramco, qui cote désormais au même niveau que durant le pic de panique de la pandémie au printemps 2020.

La major saoudienne, premier producteur mondial avec près de 12,4 millions de barils équivalents par jour, est aussi - et de loin - la mieux capitalisée. Valorisée 1700 milliards de dollars, elle générait l'année dernière un profit cash - ou cash flow libre - de 85 milliards de dollars, soit moins que le dividende distribué de 124 milliards.

Justement, plus tôt cette année, le groupe annonçait qu'il révisait sa politique de distribution pour ramener le dividende à 85 milliards de dollars. Ceci n'arrangera pas les finances du royaume, actuellement en déficit budgétaire à hauteur de 5,3 % du PIB ; mais l'exceptionnelle assise financière du groupe restera intacte.

Contrôlé à 97% par l'état saoudien et son fonds souverain - comprendre : par la famille royale - Saudi Aramco conserve semble-t-il un accès difficile aux marchés financiers mondiaux. En réalité, ce qui pouvait apparaître comme un gage de stabilité demeure possiblement perçu comme un indépassable par les investisseurs.

En effet, malgré les multiples gages d'ouverture donnés par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, les flux entrants d'investissements étrangers dans le royaume demeurent très décevants, eux aussi au plus bas depuis 2020. L'instabilité géopolitique dans la région et les stigmates de l'affaire Khashoggi, entre autres, expliquent sans doute ce désamour persistant.

Chaque fois que le baril perd un dollar, Aramco perd lui pas moins d'un milliard de dollars de profit. Dans ce contexte, le resserrage des cordons de la bourse n'atteint pas que le dividende ; la stratégie de croissance externe a elle aussi été révisée, et ses ambitions diminuées.

Plus tôt cette année, le groupe faisait ainsi savoir qu'il n'était pas intéressé par le rachat de Castrol, mise en vente par BP en pleine restructuration. D'aucuns le voyaient pourtant comme l'acquéreur le plus naturel après sa transaction avec Valvoline il y a trois ans.

Cet attentisme n'épargne pas son comparable AdNoc, le grand conglomérat pétrochimique de son voisin émirati, qui entend lui aussi marquer une pause après une série d'acquisitions - dont celle du producteur de gaz australien Santos et du groupe chimique allemand Covestro. Voir à ce sujet Covestro AG : Terrain glissant.

Cependant, de concert avec le groupe minier national Ma'aden, un effort de diversification vers la production de lithium reste un axe prioritaire. Les groupes énergétiques ont une expertise technique précieuse dans la production du métal, notamment parce que la saumure des champs pétroliers est souvent riche de ce dernier.

Par ailleurs, beaucoup plus coûteux que son extraction, son raffinage bénéficierait lui d'un coût de l'énergie très compétitif dans le royaume, qui dispose également de toutes les infrastructures nécessaires pour assurer des exportations à grande échelle.

Si l'on se fie à leur rendement sur dividende et aux différents multiples de profits, Saudi Aramco est désormais valorisé par le marché à peu près au même niveau que les grandes majors européennes. Les américaines Exxon et Chevron, elles, continuent de caracoler en tête, tandis qu'en queue du peloton vient le brésilien Petrobras.

Voir à ce sujet Exxon Mobil Corporation : Perspectives babyloniennes et Le rendement sur dividende stratosphérique de Petrobras traduit la défiance extrême des investisseurs à son égard.