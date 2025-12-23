Savencia Fromage & Dairy annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos (Quatá), fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil.
Ce développement renforcera le portefeuille local de Savencia grâce à l'intégration de marques solidement implantées telles que Gloria et Quatá, qui proposent une gamme large et complémentaire de produits laitiers et fromagers.
La société s'approvisionne en lait de haute qualité auprès des bassins situés dans les États de São Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro.
" Cette acquisition renforce la présence historique de Savencia au Brésil, où le Groupe est implanté depuis plusieurs décennies avec des marques locales patrimoniales comme Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho et Frescatino ", a déclaré Olivier Delaméa, Directeur Général du Groupe Savencia.
Savencia est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fromagers (54,9%) : marques Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, Coeur de Lion, Saint Agur, Bresse Bleu, St-Morêt, Tartare, Carré Frais, RichesMonts, Chavroux, Saint-Loup, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, etc. ;
- produits laitiers (45,1%) : produits laitiers industriels (beurres techniques et protéines laitières spécifiques destinés à l'industrie alimentaire, de la diététique et de la santé, aliments d'allaitement de bétail) et de grande consommation (laits, beurres modernes, crèmes de longue conservation, desserts au fromage, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (37,3%), Europe (32,1%) et autres (30,6%).
