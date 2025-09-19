Le numéro trois français des produits laitiers - loin derrière Lactalis et Danone, mais avec un chiffre d'affaires deux fois supérieur à Bel - publiait hier ses résultats semestriels.

Le groupe familial, propriétaire de plusieurs marques qui trustent depuis longtemps les rayons des supermarchés - Caprice des Dieux, Saint Albray, Cœur de Lyon, St Môret ou Elle & Vire, entre autres - se désigne comme le deuxième groupe fromager français et le cinquième mondial ; il réalise plus des deux tiers de ses ventes hors de France - une part qui reste stable depuis dix ans.

L'actualité des six premiers mois de l'année est marquée par un effet ciseau défavorable dont Savencia est coutumier : d'un côté, la hausse des prix du lait ; de l'autre, un contexte concurrentiel aigu qui l'empêche de répercuter cette pression dans ses prix de vente. Il annonce par ailleurs sa volonté de fusionner deux filiales Savencia Fromage & Dairy et Savencia Gourmet.

Sur vingt ans, le chiffre d'affaires et le profit d'exploitation de Savencia ont doublé. Sur une base absolue, après inflation, c'est en réalité à une authentique stagnation que le groupe est confronté. Laborieuse, son activité demeure à faibles marges dans un secteur ultra-concurrentiel, sans croissance organique, mais cependant défensif.

Historiquement, Savencia n'a les effets d’échelle, la présence sur des marchés internationaux en forte croissance ou ni l'intégration de l'outil industriel d'un concurrent comme Bel, dont la profitabilité est au moins deux fois supérieure, malgré sa moindre taille.

Ceci, couplé à l'absence de croissance, à une création de valeur médiocre sur les acquisitions, et à une structure capitaliste qui laisse encore une large part à l'endettement - presque la moitié de la valeur d'entreprise - lui vaut depuis toujours les défaveurs du marché, et une valorisation moyenne de x0,65 les capitaux propres.

Cette dernière évolue actuellement sous ce niveau, à x0,48 les capitaux propres, ainsi qu'à un multiple de profit d'exploitation avant investissements - ou EBITDA - sur ses plus bas historiques. Savencia reste donc l'une des dernières petites capitalisations françaises qui clignotent avec intensité sur le radar des investisseurs dits 'value'.

Ces derniers ne manqueront toutefois pas d'observer que le cours du titre est en 2025 exactement au même niveau qu'il était il y a vingt ans, et que la distribution de dividendes a diminué sur la période. Structurelle, la décote pourrait donc perdurer sans fin - sauf bouleversement majeur.