SBM Offshore cède une participation dans le FSO Chalchi
SBM Offshore annonce avoir conclu un accord d'actionnaires avec son partenaire historique Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) en vue de céder une participation de 45% dans les sociétés ad hoc liées à la location et à l'exploitation du FSO Chalchi.
Le groupe néerlandais d'infrastructures pour l'offshore pétro-gazier conservera la majorité des parts, avec 55%. Cette cession est soumise à plusieurs conditions suspensives et à l'obtention des autorisations nécessaires.
Le FSO Chalchi est actuellement en construction et sera exploité dans le cadre de contrats de location et d'exploitation d'une durée de 20 ans avec Woodside Energy, par l'intermédiaire de sa filiale mexicaine, Woodside Petroleo Operaciones de México.
Ce nouveau FSO est construit sur une coque de type Suezmax et sera équipé d'un système d'amarrage à tourelle déconnectable conçu par SBM Offshore. Il sera amarré par environ 2 500 mètres de fond et pourra stocker environ 950 000 barils de pétrole brut.
Le FSO sera déployé sur le champ Trion, situé à 180 km des côtes mexicaines et à 30 km au sud de la frontière maritime entre les États-Unis et le Mexique. Le projet Trion est une coentreprise entre Woodside (60%, opérateur) et Petroleos Mexicanos (40%).
SBM Offshore N.V. est un leader mondial dans le domaine des infrastructures océaniques en eaux profondes, proposant des solutions de production flottantes tout au long du cycle de vie des actifs, de la conception et la construction à l'installation et l'exploitation. S'appuyant sur une équipe internationale de plus de 8 000 professionnels, la société applique un modèle économique à long terme, adossé à des actifs, qui garantit des actifs à haute disponibilité et des flux de trésorerie prévisibles. SBM Offshore N.V. allie expertise technique, fiabilité opérationnelle et innovation sélective pour favoriser une production d'énergie sûre, efficace et à faible empreinte carbone, tout en étendant ses capacités à de nouvelles opportunités dans le domaine de l'économie bleue.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.