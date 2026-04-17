Les centres Westfield de Scentre Group ne désemplissent pas. Loin de se reposer sur ses acquis, la société joue la carte du long terme en transformant ses actifs monumentaux en véritables quartiers de vie. Voici pourquoi ce géant de l'immobilier demeure le maître incontesté de la jungle de béton, du moins en Australie.

Le secteur de l'immobilier commercial australien a affiché une santé de fer en 2025, et de quelle manière !

Le marché global de l'immobilier d'entreprise en Australie a clôturé l'année en beauté, le commerce de détail volant la vedette aux segments en difficulté des bureaux et du résidentiel. Selon les recherches de Jones Lang LaSalle, le volume total des transactions dans le commerce de détail a bondi de 20 % pour atteindre 11,3 milliards de dollars australiens. Coldwell Banker Richard Ellis, spécialiste des services et de l'investissement immobilier, note que les investisseurs se ruent vers les centres commerciaux de premier plan en quête de revenus récurrents et fiables.

Notez bien : pour les plus curieux, l'année 2026 devrait être celle d'une "reprise prudente", alors que les détaillants se disputent des surfaces de vente dont la rareté pourrait propulser les loyers vers des sommets.

Scentre Group mène la danse, profitant de l'appétit féroce des enseignes pour les emplacements physiques premium. Ses 42 centres Westfield ont enregistré un record de 540 millions de visites en 2025, affichant un taux d'occupation de 99,8 %. Malgré des taux d'intérêt élevés, les consommateurs ont dépensé la somme record de 30 milliards de dollars australiens l'an dernier.

La société a indexé 80 % de ses baux sur l'inflation (ainsi, lorsque les prix grimpent, ses revenus augmentent mécaniquement), créant un bouclier naturel pour ses flux de trésorerie. Désormais, elle se réoriente vers un modèle de "hubs communautaires", avec un projet de plus de 16 000 appartements sur site et un investissement de 240 millions de dollars australiens pour la rénovation luxueuse du Westfield Bondi.

Ces choix stratégiques et la montée en gamme du parc immobilier portent leurs fruits là où cela compte le plus : sur la ligne de résultat.

L'heure des comptes

Lors de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires total de Scentre Group s'est élevé à 2,7 milliards de dollars australiens, en hausse de 1,8 % par rapport aux 2,6 milliards de l'exercice précédent. Son bénéfice statutaire a littéralement explosé de 69,4 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars australiens, contre 1,1 milliard un an plus tôt. Environ 456 millions de dollars proviennent de plus-values de réévaluation de son portefeuille immobilier, ce qui a contribué à porter sa marge bénéficiaire nette à 66,2 %.

Les fonds provenant de l'exploitation (FFO), indicateur clé de la capacité d'autofinancement, ont progressé de 4,9 % à 1,2 milliard de dollars australiens. Le groupe prévoit de verser environ 18,4 cents par action de dividendes à ses actionnaires.

La rentabilité s'est appuyée sur deux piliers : le segment de l'investissement immobilier, qui a généré 2,7 milliards de dollars australiens (+3,3 % sur un an) grâce aux loyers des 42 centres Westfield, et le pôle gestion et construction, en croissance de 6,3 % à 55,5 millions de dollars via les commissions issues de 2,2 milliards de dollars de nouveaux partenariats. Toutefois, le cours de l'action doit encore rattraper cette performance opérationnelle de haut vol.

L'écart de valorisation

Le titre Scentre Group s'échange actuellement à 3,5 dollars australiens, avec une progression de 2,6 % sur douze mois. Bien que l'action se situe sous son plus haut de 52 semaines (4,3 dollars), sa capitalisation boursière s'élève à 18,4 milliards de dollars australiens (soit 13,2 milliards de dollars américains).

Les ratios de valorisation semblent stables. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif pour l'exercice 2026 est de 15x, s'alignant étroitement sur sa moyenne historique de 14,6x sur deux ans, ce qui suggère que le titre est valorisé en cohérence avec son passé récent.

En matière de dividendes, les rendements projetés pointent vers 5,2 % pour 2026, pour atteindre 5,8 % d'ici 2028. Le sentiment des analystes reste prudemment optimiste parmi les 11 experts suivant la valeur, avec cinq recommandations à l'achat et six à la conservation, reflétant son potentiel de croissance.

Un défi de taille ?

En tant que propriétaire et exploitant des centres Westfield en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'obstacle évident reste l'essor du commerce en ligne. Si les consommateurs délaissent les boutiques physiques, les détaillants pourraient peiner à honorer leurs loyers.

Vient ensuite l'écueil des taux d'intérêt ; en sa qualité de foncière cotée (REIT), Scentre Group supporte un endettement conséquent. Par conséquent, lorsque les taux montent, le coût de la dette pèse sur les bénéfices. Il faut également compter avec la pression sur le coût de la vie. Si les ménages se serrent la ceinture, les dépenses de luxe en centre commercial sont généralement les premières sacrifiées. Enfin, le maintien de ces actifs haut de gamme exige un réinvestissement permanent et onéreux de capitaux pour préserver leur attractivité.