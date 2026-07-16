Schaeffler bien orienté sur un relèvement de broker
Schaeffler gagne 2,1% à 8,55 EUR à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS sur l'action du fabricant de pièces automobiles, consécutif à une présentation préliminaire de son 2e trimestre 2026, mardi soir.
Au cours de sa présentation, le groupe allemand a indiqué s'attendre à publier un chiffre d'affaires stable au 2e trimestre par rapport à la même période de 2025, avec une croissance ajustée des effets de change très légèrement négative.
En termes de rentabilité, Schaeffler estime que son bénéfice opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels devrait être supérieur à celui du 2e trimestre 2025, en se rapprochant du point médian de sa fourchette cible annuelle comprise entre 3,5% et 5,5%.
Quant au free cash-flow, le groupe anticipe un montant modérément négatif, principalement sous l'effet des décaissements liés aux restructurations et aux intégrations, mais se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels en matière de free cash-flow.
Réagissant à cette publication ce matin, UBS relève sa recommandation sur Schaeffler de "vente" à "neutre", avec un objectif de cours porté de 7,1 EUR à 8,1 EUR, une cible qui ne laissait plus que 4% de potentiel de baisse par rapport au dernier cours de clôture.
"La réinitialisation de la valorisation, la diminution des attentes et l'augmentation de l'optionalité non automobile rendent le rapport risque-rendement plus équilibré malgré les difficultés d'exécution persistantes", juge la banque suisse.
Schaeffler AG est une société allemande dont l'activité principale est la fabrication de pièces automobiles. Les activités de la société sont réparties en trois segments : Automotive Technologies (AT), Automotive aftermarket et Industrial. L'AT compte quatre divisions commerciales (BD) : E-mobilité et châssis BD développe et fabrique des composants et systèmes mécaniques et mécatroniques, électriques pour les groupes motopropulseurs, propose des solutions pour les véhicules hybrides et tout électrique, pour la direction et d'autres applications de châssis respectivement ; Systèmes de moteur et de transmission BD produit et développe des composants et des sous-systèmes pour les applications de moteur et de transmission dans les véhicules de tourisme et commerciaux ; roulements BD fournit des applications et des produits de roulement ; Automotive aftermarket est responsable des pièces de rechange, de la réparation et de l'entretien pour les moteurs, les transmissions et d'autres. Le segment industriel concerne les solutions de roulements rotatifs et linéaires, les systèmes de surveillance basés sur des capteurs et les solutions d'hydrogène.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.