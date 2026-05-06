DZ Bank a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre de l'équipementier automobile, ainsi que son objectif de cours de 10 euros.
La banque allemande estime que la société a globalement répondu aux attentes du marché pour ce début d'année, avec un chiffre d'affaires de 5,764 milliards d'euros, en baisse de 2,7% en données brutes, ou en hausse de 1% après ajustements des effets de change. Quant à l'Ebit, avant effets exceptionnels, il a atteint 285 millions d'euros, contre un consensus logé à 279 millions d'euros.
En parallèle, la direction a maintenu ses objectifs annuels et vise toujours un chiffre d'affaires entre 22,5 et 24,5 milliards d'euros, une marge d'Ebit ajustée comprise entre 3,5 et 5,5% et un free cash-flow de 100 à 300 millions d'euros.
Parmi les points forts du groupe, DZ Bank relève la forte position de Schaeffler, tant dans l'électrique que dans les motorisations thermiques. En outre, les mesures de restructuration et les programmes d'efficacité devraient améliorer la rentabilité. Dernier point positif selon les analystes, le groupe a réussi son expansion vers de nouveaux domaines comme la défense, l'aérospatiale et la robotique humanoïde.
Le risque identifié par les analystes est, sans surprise, un ralentissement possible de la conjoncture automobile mondiale, notamment en Chine et en Europe, et les risques liés à la lente transformation vers l'électrique qui pèse sur les marges.
Schaeffler AG est une société allemande dont l'activité principale est la fabrication de pièces automobiles. Les activités de la société sont réparties en trois segments : Automotive Technologies (AT), Automotive aftermarket et Industrial. L'AT compte quatre divisions commerciales (BD) : E-mobilité et châssis BD développe et fabrique des composants et systèmes mécaniques et mécatroniques, électriques pour les groupes motopropulseurs, propose des solutions pour les véhicules hybrides et tout électrique, pour la direction et d'autres applications de châssis respectivement ; Systèmes de moteur et de transmission BD produit et développe des composants et des sous-systèmes pour les applications de moteur et de transmission dans les véhicules de tourisme et commerciaux ; roulements BD fournit des applications et des produits de roulement ; Automotive aftermarket est responsable des pièces de rechange, de la réparation et de l'entretien pour les moteurs, les transmissions et d'autres. Le segment industriel concerne les solutions de roulements rotatifs et linéaires, les systèmes de surveillance basés sur des capteurs et les solutions d'hydrogène.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.