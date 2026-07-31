Schaeffler dégringole après un avertissement sur chiffre d'affaires
Schaeffler chute lourdement à la Bourse de Francfort (-12,79%, à 7,055 euros), affecté par la révision à la baisse de son objectif de revenus à moyen terme.
Schaeffler a toutefois maintenu ses objectifs de rentabilité avec une marge d'Ebit ajusté toujours attendue entre 6 et 8%.
Pour Jefferies, le nouvel objectif est inférieur de 1% à l'estimation de ses analystes et de 6% par rapport à celle du consensus. La banque d'investissement américaine a confirmé sa recommandation à acheter et sa cible de cours à 10,45 euros.